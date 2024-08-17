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Erzincan'da katliam gibi kaza: 3 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

14:56 - 17/08/2024 Cumartesi
DHA
Sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 04 AY 780 plakalı SUV tipi araç ile 34 AJA 267 plakalı otomobil çarpıştı.
Sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 04 AY 780 plakalı SUV tipi araç ile 34 AJA 267 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza bugün saat 10.30 sıralarında Erzincan-Refahiye kara yolu Ekecik köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 04 AY 780 plakalı SUV tipi araç ile 34 AJA 267 plakalı otomobil çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erzincan'daki hastanelere sevk edildi.

Bu arada hurdaya dönen otomobilde sıkışarak ölenleri kurtarmak için ekipler seferber oldu. Ekipler, kaza yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kimlikleri belli oldu

Erzincan-Refahiye kara yolu Ekecik köyü yakınlarında meydana gelen kazada ölenlerin isimleri belli oldu. AFAD ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçlardan cenazeleri çıkarılan 3 kişinin Mehmet Mehdi Serbest (46), Perihan Dişçi (48) ve Bilal Turhan (27) oldukları belirlendi.

Anne ile ikizleri yaralandı

Kazada yaralanan Hatice Serbest (34) 9 yaşındaki ikiz çocukları ile 13 yaşındaki oğlunun hastanedeki tedavileri devam ediyor. Anne ve ikizlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

#Erzincan
#Refahiye
#Kaza
#Ekecik
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