Erzincan’da seracılık yeni seralarla büyüyor

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, TKDK Erzincan İl Koordinatörü Metin Bektaş ile birlikte Erzincan’da yeni inşa edilen ve üretime başlayan sera işletmelerinde incelemelerde bulundu. Yeni tarım sezonunun başlaması ile sık sık çiftçilerle üretim sahalarında bir araya gelen Şahin ve Bektaş, seraları gezerek, görüş alışverişinde bulundu. Erzincan’da seracılığın her geçen gün geliştiğini dile getiren Şahin, seracılığın Erzincan için önemli bir sektör haline geleceğini vurguladı.

SEKTÖR DAHA DA BÜYÜYECEK

Merkeze bağlı Elmaköy’de inşa edilen 19 dekar ve Yeniköy’de inşa edilen 9 dekarlık seralarda incelemelerde bulunan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin ile Erzincan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme İl Koordinatörü Metin Bektaş, her iki şirketin temsilcilerine tarıma ve seracılığa verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ettiler. Murat Şahin, ileriki süreçte seracılık sektörünün daha da büyüyeceğini söyledi.

Erzincan’da hayata geçirilen projeler ile sebze üreticiliğine yönlendirilen Erzincan çiftçileri önemli mesafe katederek ürettiği domatesle hem kendi bölge ihtiyacını hem de yakın çevresinin ihtiyacını karşılar hale geldi. Tarım Bakanlığı ve DAP İdaresi gibi çeşitli kurumlar tarafından desteklenen seracılık sektörü, orta vadede Erzincan ekonomisine büyük katkı sağlamaya hazırlanıyor.







