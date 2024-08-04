Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Batman'da 19 yaşındaki M.A.A. aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan 6 kişiye çarptı. Kazada 48 yaşındaki Süleyman Oğuz ile 12 yaşındaki oğlu Sefa Oğuz ve 40 yaşındaki İlyas Oğuz ile oğlu 4 yaşındaki Demhir Oğuz hayatını kaybetti. Diğer iki kişinin tedavileri sürüyor. Aracıyla çarparak 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüye farklı tarihlerde plakasız araç kullanma, çakarlı araç kullanma, hız limitini aşma ve zorunlu trafik sigortasız araç kullanma gibi farklı ihlallerden ceza kesildiği ortaya çıktı.