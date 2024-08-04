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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

08:10 - 4/08/2024 Pazar
Güncelleme: 09:01 - 4/08/2024 Pazar
AA
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 TR 386 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.


Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.


Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.




#Erzincan
#otobüs
#trafik kazası
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