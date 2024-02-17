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Erzincan'daki maden ocağının çevre izni ve lisans belgesi iptal edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti. Şimdiye kadar tamamlanan analiz sonuçlarına göre, yüzeysel sular ile yer altı sularında ve hava kalitesinde olumsuz bir durum belirlenmedi.

13:59 - 17/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:39 - 17/02/2024 Cumartesi
AA
Erzincan'da toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.
Erzincan'da toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Erzincan İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağının lisans şartlarının ortadan kalktığı belirlenerek, çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Açıklamada, "Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta toprak kayması olayının meydana geldiği maden ocağının, lisans şartlarının ortadan kalktığı tespit edildiğinden çevre izin ve lisans belgesi iptal edilmiştir." ifadeleri kullandı.

Toprak kayması sonucu akan malzemenin, geçici olarak depolanacağı alanın belirlendiği de belirtilen açıklamada, "Geçirimsizliğin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar, Bakanlığımız gözetiminde devam etmekte olup mevcut alanda sızdırmazlık şartlarının sağlanmasının ardından, bölgeye akan malzemenin hazırlanan bu alana kaldırılmasına başlanacaktır." denildi.

Yüzeysel sular ile yer altı sularında ve hava kalitesinde olumsuz bir durum tespit edilmedi

Bakanlığın bölgedeki yüzeysel sular ve yer altı suları ile toprak kirliliği kapsamında çevresel izleme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgedeki hava kalitesi de aynı şekilde sürekli izlenmektedir. Şimdiye kadar tamamlanan analiz sonuçlarına göre, yüzeysel sular ile yer altı sularında ve hava kalitesinde olumsuz bir durum tespit edilmemiş olup analiz çalışmalarına Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı, Çevre Referans Laboratuvarı ve yetkili çevre laboratuvarlarında devam edilmektedir. Konuyla ilgili tüm birimlerimiz sahada çalışmalarına devam etmekte olup süreci hassasiyetle takip etmekteyiz."
#Erzincan
#İliç
#Maden
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