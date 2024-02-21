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Erzincan'daki maden sahasında son durum ne? Bakanlardan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Bölgede sismik çalışmalar devam ediyor. Son nihai rapora göre, arama faaliyetlerine İliç alanındaki aktivasyon durana kadar ara veriyoruz" dedi. Bakan Özhaseki ise, "Her gün dokuz noktadan numune alınıyor. Toprakta zehirli bir atığa rastlanmadı" ifadelerini kullandı.

12:18 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:27 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Bakanlar, Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin son durumu aktardı.
Bakanlar, Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin son durumu aktardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin son durumu açıkladı.


Arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

Bakan Yerlikaya, Güvenlik gerekçesi nedeniyle ara verilen arama faaliyetleri ile ilgili,
"Tüm arama faaliyetlerinde önce süreçte çalışan arkadaşlarımızın güvenliğini düşünüyoruz. Sahanın üst kısmında kaymanın aktif hale geldiğini gösteren rapor nedeniyle ara vermiştik. Bölgede sismik çalışmalar devam ediyor. Son nihai rapora göre, arama faaliyetlerine ara veriyoruz. Yukarıda İliç alanındaki aktivasyon durana kadar ara veriyoruz. Büyük metanet gösteren ailelerimize ve aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum"
dedi.

Her gün numune alınıyor: Toprakta zehirli atığa rastlanmadı

Maden sahasında açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise
"Bu toprağın çevreye ve insan sağlığına zararı var mı diye her gün 9 noktadan numune alıp 3 ayrı yetkin laboratuvarda inceliyorlar. Şu ana kadar tehlike oluşturacak bir atığa rastlanmadı. Şu ana kadar tehlike oluşturacak bir atığa rastlanmadı. Çok şükür bir tehlike yok. Bu bizim için önemliydi. Biz çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz. Yer altındaki suların nehre dökülmesine engel olacak çalışmaları, üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz"
ifadelerini kullandı.

'Bugüne kadar 135 denetim yapıldı'

ÇED raporuna ilişkin gelen soruları cevaplayan Özhaseki,
"2008'de ilk ÇED raporu alınmış. Aradan geçen zaman süre içinde aralıklarla genişletme gibi bir takım ÇED raporundaki yenilenmeler söz konusu olmuş. ÇED raporu için başvurulduğunda uzunca bir süre var. ÇED raporu için bazen 20'den fazla kamu kuruluşuna tek tek soruluyor. İstenilen ne kadar şart varsa getirildiğine emin olunduğunda izin veriliyor. Arkadaşlarımız şu ana kadar bu bölgede 135 denetim yapmışlar. En son 2022 ortalarında kapatma kararı vermişler en ağır para cezası vermişler ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar. O günden sonra neredeyse hemen her gün uğrayarak çevreye zarar veriliyor mu diye ölçümler yapmaya devam etmişler. Adli ve idari boyutta inceleniyor"
şeklinde konuştu.

'Maden sahasına baraj inşa edilecek'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,
"Birikme ihtimali olan suya yönelik bir pompa sistemi kuruldu. Maden sahasına adeta küçük bir baraj inşa edilecek. Sahanın bir üst tarafında alana girmemesi için bir bypass sistemi planlanıyor. Herhangi bir tehlike arz edecek durum yok"
dedi.

'İhmali olanlar hukuk önünde hesap verecek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,
"Tüm müfettişlerimizle alanda saha da olacağız. İhmali olanlar hukuk önünde hesap verecek"
şeklinde konuştu.

'Adli organlar gerekli çalışmaları yapacaklar'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili
"Arama faaliyetleri 2 gün önce devam eden heyelanla nedeniyle durmuştu. Ama heyelan olan toprağın taşınma faaliyeti devam ediyor. Ailelerin büyük bir çoğunluğu burada yaşayan, bilen insanlar. Onlarla birlikte süreci yürütüyoruz. Onların yanında olduğumuzu sizlerin aracılığıyla bir kez daha belirtmek istiyorum. Olayın oluş nedeniyle alakalı soruşturmalarımız devam ediyor. Neden meydana geldiğinin kök sebeplerini araştırıyoruz. Şu anda 6'sı tutuklu, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest olmak üzere adli işlemler devam ediyor. Bu sayı artabilir. Burada çalışanlara adli organlar gerekli çalışmaları yapacaklardır"
açıklamasında bulundu.


Erzincan Valisi Aydoğdu: Fırat Nehri'ne akıntı söz konusu değil
Erzincan Valisi Aydoğdu: Fırat Nehri'ne akıntı söz konusu değil

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama:"Şu anda önemli olan bu toprak altında kalan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşıp, onları sağ salim çıkarmak. Onun için biz gerekli tüm bilgileri vereceğiz. Bakın toprak diyoruz, biz gittik bütün arkadaşlarımızla hem sağ taraftaki hem de sol taraftaki toprak kaymasını gördük. Şu anda bütün arkadaşlar ölçümleri yapıyorlar. Vali Aydoğdu, ilerleyen zamanlarda yine açıklama yapacağını belirterek, "(Siyanür iddiaları) Şu anda bir sızma söz konusu değil. Olsa bunu size açıklarız. Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil. Toprak kayması oldu, yani bu toprak kayması dışında herhangi bir problem yok. Bütün ekipler geliyor, buradaki bütün kontrolleri yapacaklar." dedi.


#Erzincan
#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı
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