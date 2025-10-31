Erzurum MTTB’den yeni dergi

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Erzurum İl Başkanlığı öncülüğünde hazırlanan İntizam Dergisi, Ekim 2025 itibariyle yayımlandı. Adını “ölçü, denge ve düzen” anlamına gelen “İntizam” kelimesinden alan dergi, MTTB’nin önde gelenlerine hediye edildi. MTTB Erzurum temsilcileri tarafından tamamen gençlerin gayretiyle hazırlanan dergi, hem fikri hem de aksiyonel yönüyle dikkat çekiyor. Her sayfasında inanç, medeniyet ve gençliğin sorumluluğu üzerine düşünceler yer alıyor.

DERGİ GENÇLİĞE BİR MEŞALEDİR

Dergiyle ilgili açıklama yapan MTTB Başkanı İbrahim Hakkı Algan, “Dergimizin her satırında bir arayış, her sayfasında bir diriliş nişanesi taşır. Yalnızca bir dergi değil, gençliğin medeniyet yürüyüşüne atılmış güçlü bir adımdır. Her çağın bir dağınıklığı vardır; kimi çağda düşünce, kimi çağda inanç, kimi çağda kalp dağılır. Bizim çağımızda ise hepsi birden savrulmuş durumda. Hak ile bâtılın, değer ile değersizin birbirine karıştığı bu zamanda, bir fikrin, bir idealin yeniden anlam bulması gerekiyordu. İntizam, işte bu dağınıklığa karşı bir denge, bu savruluşa karşı bir duruş, bu çağın karanlığına karşı yakılmış bir meşaledir” açıklamasında bulundu.

ANADOLU’NUN ÇIĞLIĞI DERGİDE YER ALDI

Algan, “Erzurum’da doğan bu dergi, MTTB’nin köklü geleneğinden, bu toprakların imanla yoğrulmuş genç kalemlerinden beslenmektedir. Anadolu’nun irfan ocağı olan Erzurum’dan yükselen bu ses, yalnız bölgesel değil, ümmetin tamamına hitap eden bir çağrıdır. Mazlum coğrafyaların çığlığını, Anadolu’nun vicdanıyla buluşturmayı hedeflemektedir. Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanımız Sayın Tahsin Başarı ise yazısıyla dergimizin istikametini çizen bir pusula ortaya koydu. O yazı, yalnız bir hitap değil; bir idealin, bir medeniyet iddiasının diriliş beyannamesiydi.

İntizam, fikri olduğu kadar aksiyonel bir çizgiyle hazırlanmış; medeniyetimizin köklerinden bugüne uzanan bir idrakin izlerini taşımaktadır” dedi.

MTTB’NİN ÖNDE GELENLERİNE HEDİYE EDİLDİ

İlk sayıda, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski MTTB’li Mehmet Sekmen, Prof. Dr. Mustafa Ağırman, İstanbul Milletvekili ve eski MTTB Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel, ve Genç Birlik Genel Başkanı Mustafa Alkan gibi isimler yazılarıyla katkı sundu. Derginin ilk sayısı ayrıca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, TBMM 27. Dönem Başkanı İsmail Kahraman ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a da takdim edildi.

ALEME NİZAM OLMAYA GELDİK

MTTB Erzurum İl Başkanlığı, İntizam Dergisi ile gençliğin fikri ve ahlaki dirilişine katkı sunmayı hedefliyor. Derginin genç yazarları, “Âleme nizam olmaya geldik” mottosu ile çalışmalarına devam ediyor.







