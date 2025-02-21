Erzurum UNESCO'nun "57. gastronomi şehri" olmaya aday

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'un dünyadaki 57'nci "gastronomi şehri" olması için yapılan başvuru, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından kabul edildi.
Dünyada 56 kentin bulunduğu UNESCO'nun "gastronomi şehri" listesinde, Türkiye'den Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar olmak üzere 3 şehir bulunuyor.
Erzurum'un da buna dahil edilmesi için Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Gastronomi Müdürlüğü koordinatörlüğünde yaklaşık iki yıllık çalışma sonucu yapılan başvuru, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından kabul edildi.
Komisyonun hazırlayacağı rapor, UNESCO Direktörlüğüne gönderilecek ve onay süreci beklenecek.
Başvuru onaylanırsa Erzurum, UNESCO'nun dünyadaki 57'nci "gastronomi şehri" ilan edilecek. Şehrin kış sporlarında olduğu gibi yöresel lezzetlerde de adının duyurulması ve kente daha fazla turist çekilmesi hedefleniyor.
"Erzurum, ülkemizde en fazla tescilli ürünü olan üçüncü şehir"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un, Saltuklu, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden birçok önemli tarihi eseri barındırdığını söyledi.
Kentin bu tarihi birikimin yanında gastronomi alanında da çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:
"Kış tatili ile gastronomi birbirini tetiklediğinde turist sayısında büyük artış olacak"
Erzurum'un Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri (EİT) tarafından Turizm Başkenti ilan edildiğini hatırlatan Sekmen, kış turizmiyle gastronomiyi birleştirerek şehre büyük katkı sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.