Erzurum UNESCO'nun "57. gastronomi şehri" olmaya aday

"UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında 'gastronomi şehri' olmak için müracaatlarımızı gerçekleştirerek lezzetlerimizi kayıt altına alıp taçlandırmak istiyoruz. Erzurum şu an gastronomi alanında ülkemizde en fazla tescilli ürünü olan üçüncü şehir. Hedefimiz birinci konuma çıkmak. Yemek lezzetleri ve damak tadı bakımından farklı lezzetlere sahibiz. Şimdi tescilini gerçekleştirdiğimiz 6 ürün daha oldu. Bunlar Erzurum bar ekibi kıyafeti, Erzurum sinisi, Erzurum tava ketesi, Erzurum ayak paça çorbası ve Erzurum göğermiş peynirli pidesi. İstiyoruz ki bunları kayıt altına alarak gelecek nesillere aktaralım. Kayıt altına alınmayan bir şey zamanla unutulur. Bugün var olan, geçmişten günümüze gelen bu gastronomi ve kültürel güzelliklerimizi kayıt altına alarak geleceğe taşımak istiyoruz."