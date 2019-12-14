Gündem Erzurumda kurtaracak adam kalmayacaktı
POLİTİKA

Erzurum’da kurtaracak adam kalmayacaktı

Kurtuluş Savaşı’nda doğu cephesinin efsane komutanı Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir, asıl katliamı bölgede Ermenilerin yaptığını söyledi. ABD senatosunun 1915 olaylarını sözde ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanımasına tepki gösteren Karabekir, “Babam, ‘Erzurum’a biraz daha geç kalsam içeride kurtaracak can bulamayacaktım. Allah benim gözümün gördüğünü kimseye göstermesin, dediğinin bir tanesi budur” diye konuştu.

Talha Menteş Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Senatosu’nun utanç verici bir kararla çarpıtmaya çalıştığı 1915 olaylarına ilişkin gerçekleri Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir anlattı. ABD ve Avrupa Birliği’ ülkelerinin Ermeni meselesini düzenli olarak gündeme getirmesine karşı Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir, en büyük cevabın dönemin hatıratları ve dönemin ABD’li, Rus ve Ermeni üst düzey kişilerin bu mesele hakkındaki görüşleri olduğunu dile getirdi.

  • Timsal Karabekir, 1915 olaylarına ilişkin babası Kazım Karabekir’in kaleme aldığı hatıralarını Yeni Şafak’a anlattı.
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  • Kazım Karabekir

BİZİM YAPMADIKLARIMIZI ONLAR TÜRKLERE YAPTILAR

Timsal Karabekir, “Babam diyor ki; ‘Allah benim gözümün gördüklerini dünya üzerinde hiç kimseye göstermesin.’ neler görmüş o gözler deyince iki konu anlatacağım. Birincisi Erzurum’dan Ruslar ayrılmaya başlamış. Yerlerini ve silahlarını Ermenilere bırakmışlar. Yine aynı Ruslar onlara silah bıraktıklarına çok pişman olmuş, ‘Bizim yıllardır yapmadığımız zalimliği, Ermenliler kardeş bildikleri Türklere yaptı’ diye ızdıraplarını dile getirmişler” dedi. Timsal Karabekir sözlerini şu şekilde sürdürdü:

KURTARACAK KİMSE KALMAYACAKTI

“Babam, ‘Erzurum’a biraz daha geç kalsam içeride kurtaracak can bulamayacaktım. İstanbul kapıdan Erzurum’a girdiğim zaman, insanlar gülerek beni karşılıyor. Dişlerini görecek kadar yakınım. Fakat gittikçe ortada bir gayritabiilik hissediyorum. Çünkü bu insanlar hiç kımıldamıyor. Daha da yaklaştığımda dehşetle gördüm ki, her biri Ermeniler tarafından canlı canlı birer kazığa oturtulmuştu. Izdıraptan kasılmıştı çehreler ve öyle can vermişlerdi.’ Allah benim gözümün gördüğünü kimseye göstermesin dediğinin bir tanesi budur.

SARIKAMIŞIN ÇOCUK KÖYÜ

O kadar çok şehit vermişiz ki binlerce yetim kalmış geride. Babam 4 bin erkek, 2 bin kız evladı himayesine aldı. Bunların arasında Ermeni yetim yok. Hepsi bu toprağın evlatlarıdır. Kazım Karabekir daha yolda giderken yetim kalan evlatları topluyor. Babam, ‘Hayatımda çok başarılarım oldu ama beni en mutlu eden başarım Sarıkamış’ı bir çocuk kasabası haline getirip binlerce yetime bir baba oluşumdur’ dedi. Oradaki çocuklara babalık yaparken evli değil. Sarıkamışta bazı resimler var. Onlardan birisinde, bir göl var çocuklar kayık çekiyor gölün adı ‘bebek’ gölü. Kazım Karabekir yapay bir göl yapıyor iki akarsuyu kapatarak. O dönemde çocukları ve askeri suyu tanısın istiyor. Yüzme, kayık çekmeyi öğretiyor. Hepsiyle tek tek ilgileniyor bunların içerisinde kundak bebekleri bile var.”

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Babamın yetimleri paşa oldu

Babasının sahip çıktığı Ermenilerin katlettiği Türklerin öksüz ve yetim çocuklarının çoğuyla tanıştığını belirten Timsal Karabekir, “Eski Genelkurmay Başkanlarından Cemal Tural paşamız, Zeki İlter ve Sabri Koçak paşalarımız, Mehmet Şairoğlu abim var tanıyacaklarımız. Ben onlara abi, abla derdim. Onların da çocukları şimdi bana hala, teyze diyor. Biz de vakfımızda 130 kadar yetime burs veriyoruz. Benim olmadığım bir gün bir beyefendi bu çocuklar için büyük bir bağış yapıyor. Teşekkür etmek için kendisini aradığımda hemen dedi ki; “Ben de paşanın evlatlarındanım.” Mehmet Şairoğlu abimle o şekilde tanışmıştım. O gün merheme ihtiyacı olan, başkalarına da merhem oluyor. Onun kızı bana hala der. Evlendiğimiz seneydi, Sivas Şimkürek köyüne öğretmen olarak gittik. Yaşımız çok genç bir gün dediler ki tugay komutanı sizi çağırıyor. Çağıran Sabri Koçak paşaydı. O zaman albaydı. Biraz ürktük tabi gittiğimizde elini omzuma koydu, ‘Bak evladım senin baban senden önce benim babamdı. Ben onun yetim evlatlarındanım” demişti” diye konuştu.

Ortada bırakmadığı çocukların hediyesi

Timsal Karabekir, “Kazım Karabekir’in himayesine aldığı Ermeni çocuklar da vardı. Ama onları Türk yetimlerin arasına katmadı. ‘İki milletin evlatları kin gütmesin, Ermeniyse kendi dilini, dini bilsin’ dedi. O çocukları Trabzon’da ABD’lilerin açtığı Ermeni yetimhanesine gönderdi. Ve o çocuklar babam hayattayken karakalem bir resmini yaptı. Bugün ABD’lilerin aldığı karara tokat gibi cevaptır. Resmin üzerine çocuklar ‘Yetimler babası Kazım Karabekir paşa hazretleri’ yazıyordu. Babam da ‘İnşallah bu çocuklar Türkler’den gördükleri şefkati unutmazlar’ demişti” diye konuştu.

Esas Türkler yok edilmeye çalışılmış


  • Erzurum’da yerinde incelemeler yapan ABD’li General Harbor, “Erzurum’a gittim olayı yerinde inceledim. 24 Nisan ABD senatosuna sunduğum rapordur. Esas yok edilmeye çalışılmış olanlar öz yurtlarında Türklerdi. Türkler Ermenilere kötü davranmamıştır.’ İnsanlar bazı şeyleri görmemeye çalışıyorlar ve bugün Türkleri sözde soykırımla suçlayabiliyorlar. Ama para için herkes her şeyi yapabiliyor. Daha doğrusu parayla satılanlar her şeyi yapabiliyorlar. Ne acıdır ki hepsi için demiyorum Ermenileri öyle bir kandırmışlar ki. Tanıma, tanıtma, tazminat ve toprak diye işliyorlar. 1948 yılında ingilizler soykırım raporu verdikleri zaman Türkiye bunun dışındadır. O tarihte böyle bir karar alınmamıştır. Ve orada noktalanmıştır bu iş” dedi.

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