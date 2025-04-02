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Erzurum'da servis midibüsü yamaca çarparak durabildi: Bir kişi öldü 16 kişi yaralandı

Erzurum'da servis midibüsü yamaca çarparak durabildi: Bir kişi öldü 16 kişi yaralandı

13:192/04/2025, Çarşamba
AA
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Kazada 16 yaşındaki genç çocuk hayatını kaybetti.
Kazada 16 yaşındaki genç çocuk hayatını kaybetti.

Erzurum'da bir fabrikanın servis midibüsü yamaca çarparak durabildi, 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Erzrurum'un Oltu ilçesinin Başbağlar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan Muhittin S. idaresindeki bir fabrikanın servis midibüsü, önce yol kenarındaki su kanalına düşüp ardından yamaca çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada araçtaki Doğan Özkan hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.


Yaralılar, ambulanslarla Oltu ve Tortum'daki hastanelere kaldırıldı.




#erzurum
#oltu
#kaza

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