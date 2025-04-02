Erzurum'da servis midibüsü yamaca çarparak durabildi: Bir kişi öldü 16 kişi yaralandı

Erzrurum'un Oltu ilçesinin Başbağlar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan Muhittin S. idaresindeki bir fabrikanın servis midibüsü, önce yol kenarındaki su kanalına düşüp ardından yamaca çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada araçtaki Doğan Özkan hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.