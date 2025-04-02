Araç, gece geç saatlerde boş araziye savruldu.
Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kastamonu'da Mürsel Bakırcı (23) idaresindeki 37 EY 006 plakalı otomobil, Kastamonu Taşköprü kara yolu Kurusaray köyü mevkisinde, gece saatlerinde kontrolden çıkarak boş araziye devrildi. Havanın aydınlanması ile devrilen otomobili fark eden vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bakırcı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.
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