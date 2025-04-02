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Eşeği ile birlikte sulama kanalına düşen çoban boğuldu

Eşeği ile birlikte sulama kanalına düşen çoban boğuldu

12:102/04/2025, Çarşamba
DHA
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Akıntıya kapılan çobanın naaşı morga kaldırıldı.
Akıntıya kapılan çobanın naaşı morga kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde eşeği ile birlikte sulama kanalına düşen çoban Abdulkadir Gizli (37) boğuldu.

Şanlıurfa Viranşehir'de merada koyun otlatan Abdulkadir Gizli, bilinmeyen nedenle üzerinde bulunduğu eşekle birlikte yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan çoban gözden kaybolurken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen arama-kurtarma ekipleri, Gizli'nin cansız bedenine ulaştı. Cansız beden otopsi için morga kaldırıldı. Eşeğin de öldüğü belirlenirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



#şanlıurfa
#viranşehir
#çoban

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