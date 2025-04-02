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Baba ile oğul 24 gün arayla kansere yenildi

Baba ile oğul 24 gün arayla kansere yenildi

12:562/04/2025, Çarşamba
DHA
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Süleyman-Hasan Göksu
Süleyman-Hasan Göksu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Süleyman Göksu ile oğlu Hasan Göksu kanser hastalığı nedeniyle 24 gün arayla hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Ortamahalle'de ikamet eden 76 yaşındaki Süleyman Göksu, 9 Mart'ta bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. 24 gün sonra da Süleyman Göksu'nun 53 yaşındaki oğlu Hasan Göksu, bademcik kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Hasan Göksu'nun cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Kuzuluk Ortamahalle Mezarlığı'na defnedilecek.



#kanser
#sakarya
#akyazı

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