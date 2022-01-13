Esenler'de riskli yapı oranı %57’nin altına indi

Esenler Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Esenler’de Güney (Metris) Rezerv Yapı Alanı’na ait tüm etapların kentsel tasarım projeleri onaylanmış durumda. 1.etap 1. kısımda 530 ve 2. kısımda 536 adet olmak üzere toplam 1.066 bağımsız birimin kurası çekildi ve tapu devir teslim işlemlerine başlanıldı.

31 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında ise 1. etap 3. ve 4. kısımlarda bulunan toplam 966 adet konutun daha kurası çekilecek. İlçede 2022 yılı sonuna dek 2. etap 1. ve 2. kısımlar olmak üzere toplamda 881 konutun daha hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. 2. etap 3. kısımda bulunan 580 konutun da 2023 yılı bahar dönemine dek teslim edilmesi hedefleniyor.

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Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu

3. ETAP ÇALIŞMALARI BAŞLADI

3. etapta bulunan toplam 1353 konutun da inşa çalışmalarına başlanılmış durumda. Öte yandan Güney Rezerv Yapı Alanı’nda bulunan 5 adet eğitim alanında, spor ve kültürel donatı tesislerinin de proje çalışmaları tamamlanmış olup etaplar halinde inşa çalışmaları sürüyor.

Üretilen bu konutlar, yıllardır imar ve mülkiyet sorunu nedeniyle yapısını yenileyemeyen vatandaşlar için üretildi. Vatandaşların konut büyüklükleri, arsa hisseleri, müştemilatları ve ağaçlarına kadar tespit ederek değerlemesini detaylıca yapıldı. Üretilen bu yeni konutlar maliyet değeri üzerinden vatandaşa sunuluyor.

YAŞAM KALİTESİ ARTACAK

Esenler Rezerv Konutlarının tamamlanmasıyla birlikte meskûn alandaki riskli yapıların bu alana transferi sonucunda meskûn alanda ortaya çıkacak boşluklar meri imar planındaki fonksiyonları doğrultusunda park, meydan, okul, cami vb. donatı alanı olarak kullanılacak ve meskûn alandaki vatandaşların da yaşam kalitelerinin artırılması sağlanacak.

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TALİH KUŞU KONDU

Esenler'in yüzde 86 olan riskli yapı oranını yüzde 57’lerin altına indirdiklerini belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Yaklaşık 57 bin konutumuzun dönüşümünü tamamladık. Yeni yaptığımız Güney (Metris) Rezerv Alanımızın yüzde 72’sini donatı alanı olarak halkımız için ayırdık. Vatandaşlarımızın eski, yıpranmış, riskli yapılarını alıp yerine her daireye en az 1 otoparkı bulunan, bahçe kullanımlı, sosyal yaşam alanlarına sahip, okulu, hastanesi, parkı, camisi yanı başında, yeşil ile iç içe, yatay mimari konseptinde, akıllı ve modern konutlar veriyoruz. Vatandaşımızın başına talih kuşu kondu hamd olsun” ifadelerini kullandı.

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