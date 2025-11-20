Yeni Şafak
Esenyurt’ta binada yapılan ilaçlamadan zehirlendiler: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Esenyurt’ta binada yapılan ilaçlamadan zehirlendiler: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

19:5920/11/2025, Perşembe
G: 20/11/2025, Perşembe
İstanbul Esenyurt
İstanbul Esenyurt

İstanbul Esenyurt'taki bir binanın bodrum katına böcek ilacı atılmasıyla bina sakinlerinden biri bebek 4 kişi zehirlendi. Ailedeki 4 kişi hastaneye kaldırılırken, olay yerindeki çalışma sürüyor.

Esenyurt’ta bir binanın bodrum katından yapılan ilaçlama nedeniyle bina sakinlerinden biri bebek 4 kişi zehirlendi. Zehirlenenler hastaneye kaldırılırken, ekipler olay yerinde inceleme yapıyor.


Olay, saat 18.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi’ndeki 5 katlı bir binada gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katına böcek ilacı atıldı. Yüksek dozda yapılan ilaçlama nedeniyle bina sakinlerinden biri bebek 4 kişi zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından aileden 4 kişiyi tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.



