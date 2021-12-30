Gündem Esenyurtta öfkeli koca eşinin arabasını pert etti o anlar kameralara böyle yansıdı
İSTANBUL

Esenyurt'ta öfkeli koca eşinin arabasını pert etti o anlar kameralara böyle yansıdı

Esenyurt'ta, bir kişi, eşine kızıp park halindeki lüks otomobile kurusıkı tabancanın kabzası ve elleriyle hasar verdi. Olay yerinden ayrılan koca daha sonra sokağa tekrar gelerek cip ile otomobile çarpıp büyük hasar oluşturduktan sonra kaçtı.

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Haber Merkezi DHA
Esenyurtta öfkeli koca eşinin arabasını pert etti o anlar kameralara böyle yansıdı
Esenyurt'ta öfkeli koca eşinin arabasını pert etti.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde bulunan bir sokakta yaşandı. İddiaya göre, Gökhan S., boşanma aşamasında olduğu eşi Damla S.'nin yaşadığı sokağa geldi. Burada telefonda eşi ile tartışan adam, kısa sürede öfkeden deliye döndü. Eşine ait sokak üzerinde park halindeki otomobili gören Gökhan S., kurusıkı tabancanın kabzası ile camına vurmaya başladı.

SİNİRİNİ ARABADAN ÇIKARDI

Hızını alamayan Gökhan S., aracın aynalarını kırıp, ardından elleriyle lüks otomobilin tamponunu söktü. En sonunda cipine binen öfkeli eş bir süre olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra yine sokağa gelen Gökhan S. cipiyle eşinin par halindeki aracın a çarpıp olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Gökhan S., polisler tarafından yaklaşık 1 saat sonra kurusıkı tabancasıyla beraber yakalanarak, ifadesi alınmak karakola götürülürken, eşi Damla S.'nin şikayetçi olduğu öğrenildi.


O ANLAR KAMERADA


Öfkeli eşin, lüks otomobile zarar verdiği anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Gökhan S.'nin eliyle tamponu söktüğü ve aracın dikiz aynasını kırdığı görülüyor.
"ARABAYI PERT EDİYOR"


Yaşanan olayı anlatan Abdullah Gümüştaş, "Önce konuşmuşlar. Ufak bir tartışmadan sonra burayı terk ediyorlar. Daha sonra buraya geliyor. Arabanın camını, etrafını kırıyor. Arabayı pert ediyor. Daha sonra kaçıp, gidiyor. Buradan fazla uzaklaşmadan polisler yakalıyor" dedi.

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