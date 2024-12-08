Eşine kızıp evi havaya uçurdu

İstanbul’da 14 katlı binanın bodrum katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay, dün saat 07.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Konak Caddesi Topçu Sokak üzerinde 14 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Doğal gaz patlaması nedeniyle binadan kopan moloz parçaları ve eşyalar etrafa yayıldı. Savrulan parçaların üzerine düştüğü araçlarda hasar oluşurken, apartmandaki bazı pencerelerin de camları kırıldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.





APARTMAN GÖREVLİSİYDİ

Binada çalışma başlatan itfaiye ekipleri, bazı kişileri yaralı olarak kurtardı. Patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin 48 yaşındaki apartman görevlisi Nuri Girgin olduğu belirlendi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.





BEN SANA EVİ YAKACAĞIM DEMEDİM Mİ?

Olayla ilgili Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre meydana gelen patlamanın, ailesiyle kavga eden apartman görevlisinin gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Olaydan hemen önce evini terk eden eşini arayan Nuri Girgin’in, “Ben sana evi yakacağım demedim mi?” dediği daha sonra ise gaz dolan evi çakmağı çakıp yangın çıkardığı öğrenildi.





GECE GAZ KOKUSU GELİYORDU

Bina sakini Gülizar Doğan, apartmandakilerin WhatsApp grubunda gece gaz kokusu üzerine bazı paylaşımlar yapıldığını iddia etti. Saat 02.00'den 04.00'e kadar grupta gaz kokusunun geldiğine dair paylaşımlar olduğunu aktaran Doğan, “Kimse kılını kıpırdatmıyor. 04.00'e kadar konuşmalar yaşanıyor ve 07.30'da felaket yaşanıyor” diye konuştu. Olayın intihar olma ihtimalinin sorulması üzerine Doğan, “Olabilir. Bir tartışma yaşamışlar ve ailesi terk etmiş bir gün önce. 3 çocuğu ve karısı vardı” dedi. Doğan, vefat eden kişiye yönelik bir şüphesinin olup olmadığının sorulması üzerine, “Gündüz görev başında bile sokakta içkili halde sersem sersem yürüdüğünü görürdüm. Bir tuhaf aile olduğunu hissediyordum ama böyle bir plan yapacağını bilmiyordum” iddiasında bulundu.





DEPREM GİBİYDİ

Bina sakinlerinden Mustafa Baş, patlama sesiyle uyandıklarını belirterek, “Deprem gibiydi, herhalde o patlamanın etkisiyle bir oturup kalktık. 9. katta oturuyoruz, eşyalar dağılmış vaziyette” diye konuştu. Bloklarda toplamda 84 daire olduğunu anlatan Baş, “Bomba patlamış veya 99'daki depremde o yıkılma anındaki sesler gibiydi” dedi.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Gül, olayın ilk anından itibaren kurumların kendi alanlarıyla ilgili çalışmalara başladıklarını belirterek, “Apartmanda şu an itibarıyla bir yıkılma tehlikesi yok ama belediye, AFAD görevlilerimiz daha ayrıntılı olarak inceleyecekler” diye konuştu. Öte yandan, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.





O ANLAR KAMERADA

Doğal gaz patlaması çevredeki apartmanların güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, patlama sonrası binadan kopan moloz parçalarının çevreye saçılması ve araçlara çarpması yer aldı.



