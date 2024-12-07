Beylikdüzü’nde 14 katlı binada patlama: Bir ölü 3 yaralı

"Cumartesi günü saat 07.30 sıralarında, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokaktaki bir binanın bodrum katında doğalgaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir"