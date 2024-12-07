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Beylikdüzü’nde 14 katlı binada patlama: Bir ölü 3 yaralı

Beylikdüzü’nde 14 katlı binada patlama: Bir ölü 3 yaralı

Lokman Özdemir
08:177/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşanan patlamanın doğalgazdan kaynaklı olduğu bildirildi.
Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşanan patlamanın doğalgazdan kaynaklı olduğu bildirildi.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, 14 katlı bir binanın giriş katındaki dairede doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İstanbul Valiliği 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, 14 katlı binanın giriş katında bulunan dairede doğalgazdan kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.

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Beylikdüzü’nde 14 katlı binada patlama: Bir ölü 3 yaralı
Gündem / İstanbul
07 Aralık, Cumartesi

Bina sakinleri apartmanı boşaltırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.


Elektrik ve doğal gaz akışının kesildiği sokakta ekiplerin çalışması sürüyor.

Bir ölü üç yaralı var

Patlamaya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Cumartesi günü saat 07.30 sıralarında, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokaktaki bir binanın bodrum katında doğalgaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir"

Valilikten açıklama


Patlamaya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:


Cumartesi günü saat 07.30 sıralarında, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokaktaki bir binanın bodrum katında doğalgaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir.

#beylikdüzü
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