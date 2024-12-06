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Galata Kulesi'nde feci olay: Dengesini kaybederek düştü, hayatını kaybetti

Galata Kulesi'nde feci olay: Dengesini kaybederek düştü, hayatını kaybetti

16:576/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
DHA
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Galata Kulesi'ne çıkan 19 yaşındaki Emre K., dengesini kaybederek aşağıya düştü.
Galata Kulesi'ne çıkan 19 yaşındaki Emre K., dengesini kaybederek aşağıya düştü.

İstanbul'da Galata Kulesine çıkan 19 yaşındaki Emre K. dengesini kaybederek düştü. Hayatını kaybettiği belirlenen gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Korkunç olay, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu ilçesinde bulunan
Galata Kulesi
’nde meydana geldi.

Kuleyi gezmek için tepeye çıkan 19 yaşındaki Emre K., dengesini kaybederek kuleden aşağı düştü.


Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.



Hayatını kaybetti


Ekiplerin kontrollerinde Emre K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.


Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından Emre K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.





#Galata kulesi
#İstanbul
#beyoğlu

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