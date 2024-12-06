Galata Kulesi'nde feci olay: Dengesini kaybederek düştü, hayatını kaybetti

İstanbul'da Galata Kulesine çıkan 19 yaşındaki Emre K. dengesini kaybederek düştü. Hayatını kaybettiği belirlenen gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kuleyi gezmek için tepeye çıkan 19 yaşındaki Emre K., dengesini kaybederek kuleden aşağı düştü.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
Hayatını kaybetti
Ekiplerin kontrollerinde Emre K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından Emre K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.