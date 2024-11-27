Şişli'de yeraltı kablolarında patlama: Bir kişi ağır yaralandı

"Yaklaşık 20 tane dilekçem var bu sokakla ilgili, her hafta en az bir gün sokağın sol tarafının elektriği kesiliyor. Gidiyorlar parkta ana trafodan sigortaları kaldırıyorlar, sürekli atıyor. Çünkü burada birkaç noktada kopmalar var. Kopmalardan dolayı buradaki evlerin hemen hemen hepsinde ya buzdolabı, ya televizyon ya da başka bir şey sürekli yaşıyoruz. Fakat hiçbir şekilde sorunumuzu bir türlü çözmüyorlar. Dilekçe verdiğimde bana söylediklerini söylüyorum, 'Büyük bir patlama olmadıktan sonra o arızayı bulma imkanımız yok' dediler. Patlama oldu, bir insan ölene kadar veya yaralanana kadar bunların olması gerekiyormuş ki çok üzüldüm. Yaralanan arkadaşım tam önümdeydi, ona vurmasa ben belki de cepheden darbe alacaktım, bu kapak kafamın üstünden geçti"