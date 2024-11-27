Şişli'de yeraltı kablolarında patlama: Bir kişi ağır yaralandı
11:2927/11/2024, Çarşamba
DHA
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Polis ekipleri soruşturma başlattı.
İstanbul Şişli'de yeraltındaki kabloların yanması sonucu elektrik trafosunda büyük bir patlama meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 1 kişi ağır yaralandı. Patlamanın etkisiyle kaldırımdaki parke taşları ve trafo dolabı parçasının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Erol Ancu hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Şişli'de yeraltındaki kabloların yandığı sırada elektrik trafosunda büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlama anı ve sonrasında panik yaşadı.
Olay, 23 Kasım Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi Yüzer Havuz sokakta meydana geldi. Sokaktaki yeraltı kablolarından duman çıktığını fark eden vatandaşlar itfaiye ve elektrik ekiplerine haber verdi. Elektrik ekiplerinin arızaya müdahalesi sırasında sokakta bulunan elektrik trafosu büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle trafo dolabının parçaları ve parke taşları etrafa savruldu. Bu sırada evine gitmek için kaldırımda yürüyen Erol Ancu ağır yaralandı. Ancu sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ancu'nun kaburgasının kırıldığı ve iç kanama geçirdiği öğrenildi. Ancu'nun ailesinin şikayetçi olduğu olayla ilgili, polis ekipleri soruşturma başlattı.
Patlama anı
O sırada kaldırımda bekleyenler de panik yaşadı.Patlamanın meydana geldiği anlar ve kaldırımda bekleyenlerin yaşadığı panik anları güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, insanların sokakta toplanarak elektrik arızasının giderilmesini bekledikleri sırada trafoda meydana gelen patlama görülüyor.
'Arkadaşımız yoğun bakımda'
Patlama sırasında sokakta bulunan Kemal Danacı,
"Saat 19.00 - 19.30 gibi eve geldim. Gelir gelmez bir koku aldım dışarıdan camı açmıştım havalansın diye. Dışarıya çıktım kaldırım olduğu gibi duman, yani aralardan duman fışkırıyor. Hemen yanımızda İGDAŞ var oraya gittim, patlama olabilir diye. Arkasından itfaiye geldi fakat elektrik firmasını aramamıza rağmen yaklaşık 40 dakika sonra geldi. O süre içinde tabii daha çok duman çıkmaya başladı. O sırada sigortayı indirdiler. İtfaiye aracı gider gitmez patlama oldu. Hayatımda böyle bir patlama duymadım görmedim. Hepimiz yerlerdeydik zaten patlamayla birlikte. Bir arkadaşımız oradan fırlayan taş ve şu gördüğünüz kapak düz bir gidişle karşı dükkana giriyor. Emlakçının camlarını patlatıyor. Arkadaşımız yerde tabi ambulans çağırıyoruz. Ambulans geldi arkadaşı gönderdik şu anda yoğun bakımda, dalağını aldılar, kaburgalarında ve kolunda kırılmalar var"
dedi.
'Sokakla ilgili 20 dilekçem var: Her hafta elektrik kesiliyordu'
Danacı,
"Yaklaşık 20 tane dilekçem var bu sokakla ilgili, her hafta en az bir gün sokağın sol tarafının elektriği kesiliyor. Gidiyorlar parkta ana trafodan sigortaları kaldırıyorlar, sürekli atıyor. Çünkü burada birkaç noktada kopmalar var. Kopmalardan dolayı buradaki evlerin hemen hemen hepsinde ya buzdolabı, ya televizyon ya da başka bir şey sürekli yaşıyoruz. Fakat hiçbir şekilde sorunumuzu bir türlü çözmüyorlar. Dilekçe verdiğimde bana söylediklerini söylüyorum, 'Büyük bir patlama olmadıktan sonra o arızayı bulma imkanımız yok' dediler. Patlama oldu, bir insan ölene kadar veya yaralanana kadar bunların olması gerekiyormuş ki çok üzüldüm. Yaralanan arkadaşım tam önümdeydi, ona vurmasa ben belki de cepheden darbe alacaktım, bu kapak kafamın üstünden geçti"
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