Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısına "cinsel saldırı" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık U. K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı, duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen E.D, olayın meydana geldiği kafenin bulunduğu Beşçeşmeler mevkiinde esnaf tarafından gece bekçiliği yapmak üzere çalıştırıldığını belirterek, "Olay günü görevimi yaparken sanık ile mağduru kafeden gülerek çıkarken gördüm. Ben sanığı bu bölgedeki kafelerde garsonluk yaptığı için tanırım. Ancak mağduru tanımam. Kafeden çıktıklarında hareketlerinde bir anormallik görmedim. Birlikte motosiklete binip gittiler. Ben üç senedir bu görevi yapıyorum" dedi.

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Söz olan müşteki Z.Y'nin avukatı Sinem Keskin Hacıoğlu ise, "Tanık 3 senedir çalıştığını ve sanığı tanıdığını beyan etmesine rağmen, sanıkla aynı iş yerinde çalışan müştekiyi tanımaması çelişkilidir. Çünkü her ikisi de garsonluk yapmaktadır" diye konuştu.

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MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı Mustafa Cevad Telli, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada, sanığın müştekiyle önceden arkadaş olduğu, suç tarihinde müştekinin çalıştığı kafeye motosikletle gelerek akşam buluşmayı teklif ettiği anlatılarak, müştekinin de yakın arkadaşı olan aynı kafede müzisyenlik yapan Ö. F. K'ye birlikte gitmeyi teklif ettiği ifade edildi.

Ö. F. K'nin bu teklifi kabul ettiği belirtilen mütalaada, müşteki ile sanığın beraber yürüyerek saat 20.00 sıralarında kafeye geldikleri, burada Ö. F. K'nin kendilerini beklediği, yaklaşık bir saat üçünün beraber oturdukları, daha sonra Ö.F.K'nın kafeden ayrıldığı kaydedildi.

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KENDİNİ SAVUNMAK İÇİNBARDAĞI KAFASINA VURDU

Mütalaada, müşteki ve sanığın yarım saat kadar baş başa oturdukları kaydedilerek, daha sonra müştekinin kalkmak istediği, sanığın ise kalması için ısrar ettiği, bu durumdan rahatsız olan ve gitmek için ayağa kalkan müştekinin sanık tarafından kendisine doğru çekildiği ifade edildi.

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Müştekinin bu durumdan kendisini kurtarmak için masada bulunan bardağı eline alarak sanığın kafasına vurduğu anlatılan mütalaada, sanığın müştekiyi saçından sürükleyerek tuvalete götürdüğü ve darp ettiği, devamında ise cinsel saldırıda bulunduğu kaydedildi.

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"BAĞIRMA SENİ BURADA KİMSE DUYAMAZ" DEDİ

Mütalaada, sanığın bu olaylar sırasında yalvararak bağıran müştekiye vurmaya devam ettiği belirtilerek, sanık U. K'nın "Bağırma burada kimse seni duymaz kapı da kilitli" şeklinde sözler söylediği, boğazını sıktığı anlatıldı.

Müştekinin, sanığın elinden kurtulabilmek için yaşananları kimseye anlatmayacağın söylediği belirtilen mütalaada, şüphelinin bu eyleminin yaklaşık 1,5 saat kadar sürdüğü vurgulandı.

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Mütalaada, bu kapsamda sanığın "nitelikli cinsel saldırı" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 15 yıldan, 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Söz verilen müşteki Z.Y'nın avukatı, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık U.K. da, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık U.K'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık avukatına yazılı savunmasını hazırlaması için süre verilmesini karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık U.K'nın, 23 yaşındaki Z.Y'ye yönelik "nitelikli cinsel saldırı", "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarını işlediği gerekçesiyle 15 yıl 6 aydan, 24 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Görüntülerde Umut K., Z.Y ve Ö.K'nin kafeye girdiği görülüyor. Bir süre sonra Z.Y.'ye Umut K. tarafından saçından tutularak darp ediliyor. Umut K. genç kadını saçından tutarak tuvalete doğru götürüyor.

Bir süre sonra tekrar kafenin ortasına gelen Umut K.'nin Z.Y'ye sarıldığı görülüyor. Kadın ifadesinde, tehdit nedeniyle Umut K.'ya zorla sarıldığını söylemişti. Görüntülerin devamında ise Z.Y'nin eli sargılı bir şekilde Umut K. ile kafeden ayrılıyor.

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