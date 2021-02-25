Gündem Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısına "cinsel saldırı" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi
3. SAYFA

Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısına "cinsel saldırı" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Maltepe'de, 23 yaşındaki kadına bir restoranda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K'nın, "nitelikli cinsel saldırı" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haber Merkezi AA
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık U.K'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık U.K'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık U. K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı, duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen E.D, olayın meydana geldiği kafenin bulunduğu Beşçeşmeler mevkiinde esnaf tarafından gece bekçiliği yapmak üzere çalıştırıldığını belirterek, "Olay günü görevimi yaparken sanık ile mağduru kafeden gülerek çıkarken gördüm. Ben sanığı bu bölgedeki kafelerde garsonluk yaptığı için tanırım. Ancak mağduru tanımam. Kafeden çıktıklarında hareketlerinde bir anormallik görmedim. Birlikte motosiklete binip gittiler. Ben üç senedir bu görevi yapıyorum" dedi.

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı cinsel saldırıdan tutuklandı
GÜNDEM
CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı cinsel saldırıdan tutuklandı

Söz olan müşteki Z.Y'nin avukatı Sinem Keskin Hacıoğlu ise, "Tanık 3 senedir çalıştığını ve sanığı tanıdığını beyan etmesine rağmen, sanıkla aynı iş yerinde çalışan müştekiyi tanımaması çelişkilidir. Çünkü her ikisi de garsonluk yapmaktadır" diye konuştu.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı Mustafa Cevad Telli, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada, sanığın müştekiyle önceden arkadaş olduğu, suç tarihinde müştekinin çalıştığı kafeye motosikletle gelerek akşam buluşmayı teklif ettiği anlatılarak, müştekinin de yakın arkadaşı olan aynı kafede müzisyenlik yapan Ö. F. K'ye birlikte gitmeyi teklif ettiği ifade edildi.

Ö. F. K'nin bu teklifi kabul ettiği belirtilen mütalaada, müşteki ile sanığın beraber yürüyerek saat 20.00 sıralarında kafeye geldikleri, burada Ö. F. K'nin kendilerini beklediği, yaklaşık bir saat üçünün beraber oturdukları, daha sonra Ö.F.K'nın kafeden ayrıldığı kaydedildi.

Kılıçdaroğlu grup toplantısında 1 saat konuştu: Taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili tek kelime söylemedi
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu grup toplantısında 1 saat konuştu: Taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili tek kelime söylemedi

KENDİNİ SAVUNMAK İÇİNBARDAĞI KAFASINA VURDU

Mütalaada, müşteki ve sanığın yarım saat kadar baş başa oturdukları kaydedilerek, daha sonra müştekinin kalkmak istediği, sanığın ise kalması için ısrar ettiği, bu durumdan rahatsız olan ve gitmek için ayağa kalkan müştekinin sanık tarafından kendisine doğru çekildiği ifade edildi.

Müştekinin bu durumdan kendisini kurtarmak için masada bulunan bardağı eline alarak sanığın kafasına vurduğu anlatılan mütalaada, sanığın müştekiyi saçından sürükleyerek tuvalete götürdüğü ve darp ettiği, devamında ise cinsel saldırıda bulunduğu kaydedildi.

Taciz CHP’deyse sorun değil!
GÜNDEM
Taciz CHP’deyse sorun değil!

"BAĞIRMA SENİ BURADA KİMSE DUYAMAZ" DEDİ

Mütalaada, sanığın bu olaylar sırasında yalvararak bağıran müştekiye vurmaya devam ettiği belirtilerek, sanık U. K'nın "Bağırma burada kimse seni duymaz kapı da kilitli" şeklinde sözler söylediği, boğazını sıktığı anlatıldı.

Müştekinin, sanığın elinden kurtulabilmek için yaşananları kimseye anlatmayacağın söylediği belirtilen mütalaada, şüphelinin bu eyleminin yaklaşık 1,5 saat kadar sürdüğü vurgulandı.

Hakkında taciz suçlaması bulunan eski CHP'li yönetici Kartal Belediyesi'nde çalışmaya devam ediyor
GÜNDEM
Hakkında taciz suçlaması bulunan eski CHP'li yönetici Kartal Belediyesi'nde çalışmaya devam ediyor

22,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mütalaada, bu kapsamda sanığın "nitelikli cinsel saldırı" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 15 yıldan, 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Söz verilen müşteki Z.Y'nın avukatı, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık U.K. da, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık U.K'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık avukatına yazılı savunmasını hazırlaması için süre verilmesini karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

  • Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık U.K'nın, 23 yaşındaki Z.Y'ye yönelik "nitelikli cinsel saldırı", "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarını işlediği gerekçesiyle 15 yıl 6 aydan, 24 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

CHP’deki taciz mağdurları artıyor: Kaftancıoğlu dosyaları kapatıyor
GÜNDEM
CHP’deki taciz mağdurları artıyor: Kaftancıoğlu dosyaları kapatıyor

Taciz skandalı sonrası CHP Maltepe ilçe yöneticisi U.K. tutuklanmıştı: Şoke eden görüntüler ortaya çıktı
GÜNDEM
Taciz skandalı sonrası CHP Maltepe ilçe yöneticisi U.K. tutuklanmıştı: Şoke eden görüntüler ortaya çıktı

CHP ilçe yöneticisi taciz davasında tutuklanmıştı: Görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 00:59
CHP ilçe yöneticisi taciz davasında tutuklanmıştı: Görüntüler ortaya çıktı
CHP Maltepe İlçe Yöneticisi Umut K.'nin tutuklanmasına neden olan cinsel taciz suçlamasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Umut K., Z.Y ve Ö.K'nin kafeye girdiği görülüyor. Bir süre sonra Z.Y.'ye Umut K. tarafından saçından tutularak darp ediliyor. Umut K. genç kadını saçından tutarak tuvalete doğru götürüyor.
Bir süre sonra tekrar kafenin ortasına gelen Umut K.'nin Z.Y'ye sarıldığı görülüyor. Kadın ifadesinde, tehdit nedeniyle Umut K.'ya zorla sarıldığını söylemişti. Görüntülerin devamında ise Z.Y'nin eli sargılı bir şekilde Umut K. ile kafeden ayrılıyor.


CHP'deki taciz tecavüz olaylarına sessiz kalan Kaftancıoğlu'na vatandaştan tepki: Her şeyi örtbas etmekte ustasınız
GÜNDEM
CHP'deki taciz tecavüz olaylarına sessiz kalan Kaftancıoğlu'na vatandaştan tepki: Her şeyi örtbas etmekte ustasınız

CHP'de yine tecavüz vakası: Rezil adamı hala koruyorlar
GÜNDEM
CHP'de yine tecavüz vakası: Rezil adamı hala koruyorlar
Abone Ol Google News
Yöreye özgü hareketlilik

'Yöreye özgü hareketlilik'

Karadeniz'de koronavirüsün yayılma nedeni ortaya çıktı.
İnsan bir işi severek yapmalı

İnsan bir işi severek yapmalı

​Babası için hukuk okudu ama o çobanlığı tercih etti.
Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısına cinsel saldırı suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Türkiye'ye örnek belediye oldu

Türkiye'ye örnek belediye oldu

​Erzurum BB'nin karla mücadelesi örnek oldu.

​Ermenistan'da ordu Paşinyan'ın istifasını istedi.

​50 bilim insanı Türkiye'ye dönüş yaptı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi.

Bu mantarlar altın değerinde

Bu mantarlar altın değerinde

​Kilosu 3-4 bin lirayı geçiyor.

Merakla bekleniyordu

Merakla bekleniyordu

​Sesli sosyal ağ Clubhouse Android'e de geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.