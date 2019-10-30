Eski il başkanlarıyla ‘gönül’ zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine 2001 yılından itibaren AK Parti teşkilatlarında emek vermiş isimler ile ‘kucaklaşma’ adı altında bir çalışma başlatıldı. Bu talimat üzerine il başkanları teşkilatlarda yönetici olarak görev yapmış olan isimlere ulaşarak onlarla buluşmalar düzenlendi. İl başkanları bu çalışma kapsamında eski teşkilat üyelerinden gönlü kırık olanların gönlünü alarak dertlerini, sıkıntılarını ve taleplerini dinlendi.

İRTİBATI ASLA KESMEYİN

Ardından, il başkanlığı yapmış bulunan isimler genel merkeze davet edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek eski il başkanlarından kongre süreciyle ilgili destek istenecek. Eski il başkanlarından tecrübelerini yeni başkanlarla paylaşması da talep edilecek. Toplumda sevilen isimlerin AK Parti kadrolarına kazandırılması konusunda da tecrübeli başkanlardan yardım alınması da gündemde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da görüşmede başkanlara dava ruhunu hatırlatarak desteklerini sürdürmelerini isteyeceği belirtiliyor.

HER BİR TEŞKİLAT MENSUBUNA ULAŞIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatına “Sizlerden hiç vakit kaybetmeden şehirlerinize döner dönmez hemen 2001'den bugüne kadar partimizde görev almış veya gönül vermiş her bir kardeşimize mutlaka ulaşmanızı istiyorum. Bu kardeşlerimizin gönüllerini almanızı, varsa dertleri, sıkıntıları, onlara çözüm aramanızı, daha önemlisi kendileriyle irtibatı asla kesmemenizi özellikle talep ediyorum" demişti.

YEREL YÖNETİMLER YASASINI GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ise AK Parti büyükşehir ve il belediye başkanlarını toplayacak. Belediye başkanları toplantısının gündemini ise yerel yönetimler yasası ve seçimden önce açıklanan 11 maddelik manifestonun hayata geçirilmesi yönünde atılacak adımlar oluşturacak. Başkanların yerel yönetimler yasası hakkında görüşleri dinlenecek.