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ESKİŞEHİR

Eskişehir haberleri: Otomobil sulama kanalına uçtu: Bir yaralı

Otomobil sulama kanalına uçtu: Bir yaralı

Eskişehir'de, hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkıp, sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü Mustafa K., yaralandı. Kanala uçan otomobil çekicilerle sudan çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Kanala uçan otomobil çekicilerle sudan çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kanala uçan otomobil çekicilerle sudan çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Eskişehir'in Odunpazarı İlçesi Emek Mahallesi Ozan Sokak'ta meydana geldi. Mustafa K., yönetimindeki 01 EK 545 plakalı otomobil ile Emin K.'nin kullandığı 26 DB 985 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kanala uçan otomobil çekicilerle sudan çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çekici ile sudan çıkarıldı

Çarpışmanın şiddetiyle 01 EK 545 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkıp, sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan sürücü Mustafa K.'yi ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürdü. Kanala uçan otomobil çekicilerle sudan çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kanala uçan otomobil çekicilerle sudan çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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