Eskişehir’de 5 bin litre etil alkol geçirildi

10:4027/12/2025, Cumartesi
IHA
Alpu İlçesi’nde şüpheli bir şahsın etil alkol bulundurduğu bilgisi alındı.
Eskişehir’de yeni yıl öncesinde jandarma ekiplerince 5 bin litre etil alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşan yeni yıl nedeniyle alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadeleye yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda sürdürülen çalışmalar sonucunda, Alpu İlçesi’nde şüpheli bir şahsın etil alkol bulundurduğu bilgisi alındı. Ekiplerce şüpheli şahsın işyerinde yapılan aramada, 5 bin litre etil alkol ele geçirildi. Şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



