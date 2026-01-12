Yeni Şafak
Eskişehir'de ’kız’ kavgası kanlı bitti: Bıçaklanan genç ağır yaralandı

22:3712/01/2026, Pazartesi
IHA
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Eskişehir’de iddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 yerinden bıçaklanan 27 yaşındaki genç ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir’de iddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralandı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Tunç Sokak’taki bir adreste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet S.Ü. (27) ile M.A.K. (25) arasında iddiaya göre kız arkadaş nedeniyle mesaj yoluyla başlayan tartışma, bahse konu adreste kavgaya dönüştü. M.A.K., yanında getirdiği bıçakla Mehmet S.Ü.’yü boynunun sağ tarafı, ensesi, kasığı ve göbeğinin altından yaraladı. Şüpheli kaçarken, Mehmet S.Ü. kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Oldukça fazla kan kaybeden ve durumu ağır olan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.


#Eskişehir
#kavga
#yaralanma
