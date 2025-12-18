Elazığ’da silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

Olay, İzzetpaşa Mahallesi Namık Çiftçi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi silahla ayağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.