Elazığ’da silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

00:1118/12/2025, Thursday
IHA
Elazığ'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Elazığ’da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, İzzetpaşa Mahallesi Namık Çiftçi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi silahla ayağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



