Elazığ'da kontrolü kaybedilen otomobil kavşaktaki refüje çıktı: Bir kişi yaralandı

Elazığ’da kontrolü kaybedilen otomobil kavşaktaki refüje çıktı: Bir kişi yaralandı

00:1312/12/2025, Cuma
IHA
Kazada, araç içerisinde bulunan E.S. hafif yaralandı.
Kazada, araç içerisinde bulunan E.S. hafif yaralandı.

Elazığ’da kontrolü yitirilen otomobil kavşaktaki refüje çıktı. Olayda bir kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Yolçatı kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, B.S.A. idaresindeki 52 BM 261 plakalı otomobil, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolü yitirilince kavşaktaki refüje üzerine çıktı. Kazada, araç içerisinde bulunan E.S. hafif yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.



