Bitlis'te tırın dorsesindeki gizli bölmede 31 düzensiz göçmen yakalandı

16:4317/12/2025, Çarşamba
AA
Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bitlis'te karton yüklü tırın dorsesindeki gizli bölmede 31 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma yürüttü. İl merkezinde ekiplerce durdurulan karton yüklü tırın dorsesindeki gizli bölmede 31 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.




