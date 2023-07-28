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Eti Bakır Anadolu’nun tarihine ışık tutuyor

Türkiye’de madenden katot bakır üreten tek izabe tesise sahip olan Eti Bakır, yerin altındaki tüm cevherleri çıkarmak için kolları sıvadı. İlk yerleşim izlerinin milattan önce 3000 yılına kadar uzandığı Elazığ’daki Harput Kalesi kazılarının sponsorluğunu üstlenen şirket, Anadolu’nun gizli kalmış tarihine ışık tutan çalışmaları destekliyor.

12:56 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Harput Kalesi / Elazığ

Harput Kalesi / Elazığ

Türkiye’de madenden katot bakır üreten tek izabe tesise sahip olan Eti Bakır, yerin altındaki tüm cevherleri çıkarmak için kolları sıvadı. İlk yerleşim izlerinin milattan önce 3000 yılına kadar uzandığı Elazığ’daki Harput Kalesi kazılarının sponsorluğunu üstlenen şirket, Anadolu’nun gizli kalmış tarihine ışık tutan çalışmaları destekliyor.



Binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Anadolu, tarihsel servetiyle tüm dünyanın odağında olmayı sürdürüyor. Yerin altındaki tüm cevherleri çıkarmak için seferber olan Eti Bakır, Samsun İkiztepe Höyüğü’nün ardından bu kez de Harput’un köklü tarihine sahip çıkıyor. Doğu Anadolu’nun en kapsamlı arkeolojik kazısı olan Harput Kalesi kazılarına sponsor olan şirket, burada beş bin yıllık kültürün izlerini sürecek.



'Yerin altındaki tüm cevherleri çıkarıyoruz'

Eti Bakır Genel Müdür Yardımcısı Asım Akbaş, şirketin Cengiz Holding çatısı altında yaklaşık 20 yıldır madencilik faaliyetleri yürüttüğünü belirterek,
“Bildiğiniz gibi bu madenleri yerin altından çıkarıyoruz. Türkiye’de yerin altında bakır cevherinin yanı sıra pek çok tarihi cevher de yatıyor. Biz de buradan hareketle yerin altındaki tüm cevherleri çıkarmak, ekonominin yanı sıra tarihe ve kültüre de katkıda bulunmak için arkeolojik kazılara sponsor olmaya karar verdik. Önümüzdeki yıllarda bu desteğimizi artırarak sürdürmek istiyoruz”
dedi.


Yıllık 70.000 tonluk katot bakır üretimiyle iç pazarın yaklaşık %20’sini karşıladıklarını belirten Akbaş, Eti Bakır’la ilgili şu bilgileri verdi:

  • “Türkiye’de madenden son ürüne üretim yapan tek izabe tesise sahip şirket biziz. 9 tesisi ve 5.500 çalışanıyla büyük bir aile olan Eti Bakır, %99,99 saflıkta katot üretimiyle Türkiye’nin cari açığının azaltılmasına her yıl 750 milyon dolarlık katkı sunuyor. Yeni madenlerimizle bu katkıyı artırmaya devam edeceğiz. Geçen yıl kazandığımız ihalenin ardından Elazığ’ın Maden ilçesindeki tesis kurma çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 750 kişinin çalışacağı ve 350 milyon dolarlık yatırımla kurulacak Elazığ’daki tesisimizi üç yıl içinde faaliyete geçirerek yılda 1 milyon tonluk bakır cevherini işleyeceğiz.”



'Harput Türkiye'nin çok önemli değeri'

Elazığ’ın yeraltı değerlerinin gün yüzüne çıkarılmasının önemine dikkat çeken Harput İç Kale Kazı Başkanı, Prof. Dr. İsmail Aytaç ise Harput Kalesi kazılarıyla ilgili şunları söyledi:

  • “Harput, M.Ö. 3000’lerden başlayıp, M.S. 1900’lere kadar kesintisiz olarak süren yaklaşık 5.000 yıllık yerleşime sahip. Harput’ta yaşamın başladığı nokta olarak bilinen kale; sadece bölgesel olarak değil, bilinenlerin ötesinde çok sayıda kültürel varlığı barındıran toplumsal bir yapı aynı zamanda. Döneminin garnizonu olan kale, gizli geçitleri, zindanları, surları, inanç merkeziyle henüz ortaya çıkmamış birçok tarihi içinde barındırıyor. Harput Kalesi gibi önemli miraslarımızı koruma altına almak, tarihsel değerlerimizi topluma kazandırmak gibi önemli bir çalışmayı üstlenen Eti Bakır’a teşekkür ediyoruz. Bu destekler sayesinde Harput Kalesi’nin UNESCO Asıl Listesi’ne girmesini, Türkiye’nin bu çok önemli değerinin kültür tarihinde hak ettiği yere kavuşmasını istiyoruz”


Zerzevan Kalesi ve Mithras Kutsal Alanı UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeye hazırlanıyor
Zerzevan Kalesi ve Mithras Kutsal Alanı UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeye hazırlanıyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğuda son garnizonu olan ve Mithras Kutsal Alanı’na sahip 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nin kalıcı listeye girmesi için hazırlık yapılıyor. Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, "Şu ana kadar Türkiye’de 19 yer UNESCO Dünya Mirası asıl listesinde, bizim hedefimiz 20 ya da 21’inci yerin Zerzavan Kalesi ve Mithras Kutsal Alanı olması. Böylece Diyarbakır’dan 4 yer birden UNESCO’da olacak. Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri, Zerzevan Kalesi ve Mitras Kutsal Alanı. Dünyada aynı şehirden 4 yerin birden UNESCO’da olması Türkiye’de ilk olacak, dünyada da sayılı şehirlerden birisi olacak" dedi.

#Elazığ
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#Harput Kalesi
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