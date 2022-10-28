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EĞİTİM

Etimesgut BİLSEM’e “özel eğitim” ödülü

Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi’nde binlerce üstün yetenekli öğrenci ile velisini “Özel Eğitimde Kaliteli Öğretime Evet” isimli projesi buluşturdu. Geçen yıl şubatta düğmesine basılan ve bu kasımda sona erecek olan projede içerisinde uzman akademisyenlerin de bulunduğu proje kapsamında 5 bin üzeri öğretmen ve yaklaşık 42 bin özel yetenekli öğrenci ile 85 bin üzeri ve veliye ulaşıldı. Proje, Etimesgut Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da yılın özel ödülüne layık görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Etimesgut BİLSEM’e “özel eğitim” ödülü
Etimesgut BİLSEM’e “özel eğitim” ödülü

Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi’nde binlerce üstün yetenekli öğrenci ile velisini “Özel Eğitimde Kaliteli Öğretime Evet” isimli projesi buluşturdu.

Geçen yıl şubatta düğmesine basılan ve bu kasımda sona erecek olan projede içerisinde uzman akademisyenlerin de bulunduğu proje kapsamında 5 bin üzeri öğretmen ve yaklaşık 42 bin özel yetenekli öğrenci ile 85 bin üzeri ve veliye ulaşıldı. Proje, Etimesgut Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da yılın özel ödülüne layık görüldü.

ÖZEL EĞİTİMDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

Proje koordinatörü ve yazarı Dr. Derya Yüreğilli Göksu çalışma hakkında “’Projede asıl amaç, eğitim bilimleri alanında özel yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarına hitap edebilecek Türkiye genelinde özel yetenekli öğrenciler ile çalışan öğretmenlere bütünleştirici bir eğitim. Özel yetenekli bireylerin eğitim süreçlerinin, atölye ortamlarının, materyal kullanımlarının zenginleştirilip farklılaştırılması ve paydaş gruplar arasında özel eğitim alanında bütünleştirici eğitim ile ilgili farkındalıkların artırılmasıdır. Etimesgut BİLSEM’e dil becerileri ve düşünme becerileri temaları altında 4 adet atölye kurulmuş ve atölyelerden BİLSEM ’de eğitim alan tüm öğrencilerin faydalanması proje bittikten sonra da sağlanacaktır'' dedi.

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