Eurofighter'a TSK merceği: İngiliz uçakları Ankara'da

Türkiye, satın almak için görüşmeler yürüttüğü Eurofighter uçaklarını fiziki incelemeye aldı. Üretim ortaklarından İngiltere’ye ait 2 Eurofighter savaş uçağı dün Mürted’e iniş yaparak süreci başlattı.
İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait 2 Eurofighter savaş uçağı dün Ankara Mürted Hava Meydanı’na iniş yaptı. Türkiye'nin satın almak için görüşmeler yürüttüğü uçaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri uzmanları tarafından incelemeye alındı. İngiltere, Eurofighter Typhoon uçaklarını üreten konsorsiyumunun 4 üyesinden birisi. Bu arada Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye’nin Eurofighter savaş uçağı talebi değerlendirildi.
GÖRÜŞMELER OLUMLU SÜRÜYOR
Bakan Güler, hafta sonu Eurofighter savaş uçağı tedariğiyle ilgili görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğünü söylemişti. Güler, "40 adet F-16 alımı ile ilgili süreç ve teknik görüşmeler devam ediyor. Eurofighter konusunda da görüşmeler olumlu şekilde sürüyor. Katar'da tatbikata katılan Birleşik Krallık’a ait 2 adet Eurofighter, 18 Aralık'ta Ankara'ya gelecek ve uçakları görme fırsatı bulacağız. F-35 konusunda da almak istediğimizi daha önce söylemiştik. F-16 alım sürecindeki olumlu havanın F-35 sürecine de yansıyacağını düşünüyoruz" demişti.
GÜRAK TEMMUZDA GÖRMÜŞTÜ
Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürak da temmuz ayında Birleşik Krallık’a yaptığı ziyarette, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Coningsby Hava Üssü’nde incelemelerde bulunmuştu. Org. Gürak, Türkiye’nin İngiltere’den tedarik etmek istediği EF-2000 Eurofighter Typhoon savaş uçağını ziyaret kapsamında yakından incelemişti.