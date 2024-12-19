Eurofighter'a TSK merceği: İngiliz uçakları Ankara'da

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait 2 Eurofighter savaş uçağı dün Ankara Mürted Hava Meydanı’na iniş yaptı. Türkiye'nin satın almak için görüşmeler yürüttüğü uçaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri uzmanları tarafından incelemeye alındı. İngiltere, Eurofighter Typhoon uçaklarını üreten konsorsiyumunun 4 üyesinden birisi. Bu arada Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye’nin Eurofighter savaş uçağı talebi değerlendirildi.

Bakan Güler, hafta sonu Eurofighter savaş uçağı tedariğiyle ilgili görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğünü söylemişti. Güler, "40 adet F-16 alımı ile ilgili süreç ve teknik görüşmeler devam ediyor. Eurofighter konusunda da görüşmeler olumlu şekilde sürüyor. Katar'da tatbikata katılan Birleşik Krallık’a ait 2 adet Eurofighter, 18 Aralık'ta Ankara'ya gelecek ve uçakları görme fırsatı bulacağız. F-35 konusunda da almak istediğimizi daha önce söylemiştik. F-16 alım sürecindeki olumlu havanın F-35 sürecine de yansıyacağını düşünüyoruz" demişti.