Eurofighter’da imzalar bu ay içinde

Yerli savaş uçağı KAAN’ın tam operasyonel kapasiteye ulaşacağı döneme kadar hava üstünlüğünü güçlendirmek amacıyla Eurofighter Typhoon tedarik programında İngiltere ve Katar hattında kritik eşiğe gelindi. Türkiye, KAAN’ın tam kapasite devreye girene kadar geçiş döneminde Hava Kuvvetleri'ni güçlendirecek yeni bir adım attı. İngiltere ile Eurofighter Typhoon alımına yönelik anlaşmanın ardından, Katar’dan 12 adet düşük uçuş saatine sahip Eurofighter alınması için yapılan hazırlıklarda son aşamaya gelindi.

SON VERSİYON UÇAKLAR

Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu başkanlığındaki bir heyet geçtiğimiz günlerde Katar'a resmi ziyarette bulundu. Güvenlik kaynakları, bu ziyarette Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının alınması için ciddi ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Alım için takvime ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirten kaynaklar, “Anlaşma yıl sonuna veya önümüzdeki ay içerisinde olabilir. Düşük uçuş saatine sahip 12 adet uçak alacağız. Bunlar son versiyon uçaklar olacak” ifadelerini kullandı.

ABD’Yİ GERİDE BIRAKTIK

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın hava-hava füzesiyle yaptığı atışı değerlendiren kaynaklar, bu başarıyı havacılıkta yeni bir perde olarak nitelendirdi. Kaynaklar, “Uluslararası anlamda geniş bir yankı uyandırdı. ABD önümüzdeki ay testi yapacak ve ilk kez onlar yapmış olacaktı. Onlardan önce Kızılelma yaptı ve tarihe geçti. Yerli ve milli insansız uçak yerli ve milli AESA radar ile hedefi bularak yerli ve milli Gökdoğan görüş ötesi füze ile hedefi başarıyla vurdu. Bir insansız uçağın, kendi radarıyla bir uçağı tespit edip, füzeyi fırlatması ve onu vurması dünyada bir ilk. Bizim için asıl önemli olan, üçü de yerli üçü de milli" diye konuştu.

C-130’UN DÜŞÜŞÜ SİMÜLE EDİLECEK

Gürcistan'da düşen C-130 kargo uçağının kara kutusunun incelenmesine ilişkin de bilgi veren kaynaklar, “Olayın çok kısa sürede gerçekleştiği ve ilk olarak kuyruğun koptuğunu biliyoruz. Kara kutuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bulunan tüm parçalar inceleniyor. Her iki çalışmadan toplanan veriler bir araya getirilerek bir rapor oluşturulacak. Uçaklarda bütün verileri toplayan FDR ve kokpitteki sesleri kaydeden CVR sistemleri var. Pilotların son anda ne konuşmuşlar ortaya çıkacak" dedi. Uçağın düşüşüyle ilgili bir simülasyon çalışması yapılacağını belirten kaynaklar, şunları söyledi: "FDR’deki bilgiler bir USB'ye alınacak. Bütün veriler bir programa yüklenecek. Bu program eldeki verilerle bir simülasyon oluşturulacak. Simülasyonla kazanın oluş biçimini anlama imkanımız olabilir. Bu çalışmayı TUSAŞ ve Hacettepe Üniversitesi beraber yürütüyor."











