Eurofighter'da sona doğru

Kadıoğlu, İngiltere ve Katar Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla üçlü formatta bir araya gelecek. Katar'da yapılan toplantının ardından sözleşme sürecinin hızlanması bekleniyor. Katar'la 12 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı için yapılacak sözleşmenin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Ardından da uçakların bu yıl içerisinde Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Türk pilotların eğitimine başladığı öğrenildi. İmza süreci içerisinde de pilotların eğitiminin tamamlanacağı öğrenildi. Katar'dan alınacak Eurofighter'ları, "çok az uçuşu olan hazır uçaklar" diye nitelendiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Katarlı kardeşlerimiz çok büyük anlayış gösteriyorlar. Bu uçakları Katar'daki mühimmat ve malzemeleriyle birlikte alacağız. Umman'dan alacağımız uçaklar da az uçuş yapmış uçaklar. Hangarlarda duruyorlar" ifadelerini kullanmıştı.