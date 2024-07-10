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Eurofighter’dan vazgeçmedik

Hava gücünü arttırmak isteyen Türkiye, F-35 programından çıkarıldıktan 2 yıl sonra F-16 tedariki konusunda ABD ile anlaşmaya vardı, ancak Eurofighter alım sürecini sonlandırmadı.

Canberk Doğan
04:00 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:46 - 10/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Eurofighter
Eurofighter

Eurofighter seçeneği Fransız yapımı Rafale ile Rus muadillerine göre daha hızlı bir çözüm olarak güncelliğini koruyor. Eurofighter’ın alınmasının muadillerine göre daha kolay olduğu bilgisini veren güvenlik kaynakları, sürecin F-16 kadar zorlu geçmediğini, alınma ihtimalinde umutlu olunduğunu belirtti. Eurofighter’da anlaşılırsa, üretilmiş ve uçmaya hazır olan uçakların envantere alınacağı kaydedildi. Eurofighter, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'dan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretiliyor. Daha önce İspanya ve İngiltere ile bu konu görüşülmüştü. Almanya’nın da onay vermesi durumunda alınacak Eurofighter’lar satış yapıldıktan sonra 2 sene içinde envantere kazandırılabilecek.



#Eurofighter
#F-16
#ABD
#Savunma Sanayi
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