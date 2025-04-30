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Ev hapsi verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı

Ev hapsi verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı

09:2030/04/2025, Çarşamba
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Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Başa'nın tedavisi devam ediyor.
Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Başa'nın tedavisi devam ediyor.

İBB soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alındıktan sonra ev hapsiyle tahliye edilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa İBB’ye yönelik ikinci dalga operasyonu soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından ev hapsi adli kontrol uygulamasıyla tahliye edildi.


Şafak Başa tahliye kararının hemen ardından hastaneye kaldırıldı.


Adli kontrol kararı kapsamında evine götürülmesi beklenen Şafak Başa, göğüs ağrılarının artması nedeni ile Florence Nightingale Hastanesinde tedavi altına alındı.




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