Ev ya da araba değil: ’İcradan satılık deve’ ilanı görenleri şaşırtıyor

Albayrak Grubunun geleneksel hat sergisi bu yıl 'İman' temasıyla Ayasofya Camii’nde sergilendi

Albayrak Grubu'nun Hat Takvimi Sergisi Ayasofya Camii'nde sanatseverlerle buluştu. Bir gelenek haline getirilen serginin bu yılki konusu “Ey iman edenler!” hitabıyla başlayan ayetler oldu.



Seçkin 12 Hattat tarafından gelenek ve moderni harmanlayarak Kur'an-ı Kerim'deki “iman” ayetlerinden hazırlanan hat sanatı eserleri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi girişinde sergilendi. Sergi, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, İcra Kurulu Üyesi Mesut Albayrak ve CEO Prof. Dr. Ömer Bolat'ın ev sahipliğinde gerçekleşti.



Serginin açılışında konuşan Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, “Özellikle hat, tezhip, minyatür gibi birçok Türk İslam Eserlerinin yaşatılması, geliştirilmesi noktasında sanatkarlarımızla, ustalarımızla ortak çalışmalar yapıyoruz, birçok yarışmaları destekliyoruz.



Her yıl 8 yıldan bu yana Kur'an-ı Kerim ayetlerinin üzerinde belirli temalar, konular üzerinde bu ayetler seçiliyor ve 12 ayrı hat üstadımız tarafından 12 hat eseri meydana getiriliyor ve bu eserlerden biz 12 aya uygun bir şekilde takvim yapıyoruz. Bu yıl da bir buçuk yıldan bu yana ibadete açık olan Ayasofya-i Kebir Cami-i'nde muhteşem bir buluşma ile sanatseverlerle halkımızla buluşturduk. Çok mutluyuz, gururluyuz böyle bir sergi düzenlediğimiz için” açıklamasında bulundu.

