Evcil hayvan sahipleri dikkat: Ceza yememek için son gün 31 Aralık

Sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçiple kimliklendirilerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET)’e kaydedilmesi için tanınan sürede sona yaklaşıldı. 6 ayını dolduran tüm evcil hayvanlar için 31 Aralık son gün olurken, bu tarihe kadar mikroçip taktırmayan ve kayıt yaptırmayan hayvan sahiplerine idari para cezası uygulanacak.
Türkiye’de sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne (PETVET) dahil edilmesine yönelik zorunlu uygulamada sona yaklaşıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği, 6 aylık ve üzeri tüm evcil hayvanların 31 Aralık tarihine kadar veteriner hekimler tarafından mikroçip takılarak PETVET sistemine kaydedilmesi gerekiyor. Yasal sürenin geçirilmesi halinde, hayvan sahiplerine idari para cezaları uygulanacağı belirtildi. Düzenleme ile kaybolma ve terk edilme vakalarının takibi, sahip sorumluluğunun artırılması ve hayvanların sağlık kayıtlarının düzenli şekilde izlenmesi amaçlanıyor.
"Seyahat sorunları yaşanabilir’
Sürenin dolmasına az bir süre kala konuya ilişkin merak edilenleri anlatan Veteriner Hekim Ece Nur Tunaman, “Altı aydan büyük hayvanlar için çip takma işlemi için verilen son tarih 31 Aralık 2025. Hayvan sahiplerimiz, bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmazsa hem yurt içi hem yurt dışı seyahatlerde sorun yaşayabilirler. Ayrıca veteriner kliniklerinde bazı hizmetlerden yararlanamayabilirler. Bu tarihten sonra çip taktırmak istediklerinde ise cezai işlem uygulanacak. Yönetmelik, kedi, köpek ve gelincikleri kapsıyor. Yeni yılda altı aydan küçük hayvanlara ceza olmadan çip takılmaya devam edilecek; ancak altı aydan büyük hayvanlarda ceza geçerli olacak. Para cezasının güncel tutarı henüz belli değil fakat ortalama 5-7 bin lira civarında olabilir" diye konuştu.
‘Mikroçip kimlik görevi görüyor’
‘Kayıp hayvanlar çiple bulunabiliyor’
Tunaman sözlerini şöyle tamamladı:
“Bazı hasta sahipleri çip taktırmadan önce endişe duyabiliyor. Çip, hafif kalın bir iğneyle, aşı olur gibi deri altına uygulanıyor. Hayvan çok kısa süreli, hafif bir acı hissediyor ve hemen geçiyor. Çipin hayvana bir zararı yok. Pirinç tanesi büyüklüğündeki çip deri altına enjekte ediliyor ve ömür boyu orada kalıyor” dedi.
'Türkiye’nin her yerinde mikroçip bilgilerine ulaşabilir’
Veteriner Hekim Süleyman Tunaman ise mikroçip uygulamasının ağrısız ve kolay bir işlem olduğunu belirterek şunları söyledi: