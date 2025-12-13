Evcil hayvan sahipleri dikkat: Ceza yememek için son gün 31 Aralık

“Mikroçip, aslında bizim kimliğimiz gibi görev yapıyor. Evcil hayvan popülasyonunun belirlenmesi, sokağa hayvan atılmasının önüne geçilmesi, aşı ve operasyon takibi gibi süreçlerde kolaylık sağlıyor. Hayvanlar kaybolduğunda veya kaçtığında, kliniğe getirildiğinde çip okutularak kayıtlı sahibi kolayca bulunabiliyor. Fakat GPS özelliği yok; telefon üzerinden takip edilemez. Çipte hayvan sahibinin kimlik ve iletişim bilgileriyle birlikte hayvanın türü, yaşı, ırkı, aşıları ve özel durumları yer alıyor. Bu bilgiler hem pasaportunda hem sistemde kayıt altında tutuluyor. Yetkili veteriner kliniklerinde ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde çip takma işlemi yapılabiliyor. Bazı bilgiler belirli süre içinde güncellenebiliyor; fakat daha sonra güncelleme için dilekçe yazıp Bakanlığa iletmek gerekebiliyor”