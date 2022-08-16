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İSTANBUL

Evden gelin çıkarma 10 bin lira: Yılda 600 bin çift evleniyor

Sürpriz evlilik teklifi, kına gecesi organizasyonları derken artık gelin almalar da mehteran ve bando takımlarıyla yapılıyor. Bunun için mehteran/bando takımlarına 6 bin lira, dron kaydına 2 bin lira, fotoğrafçıya bin lira ve organizasyon firmasına 2 bin lira ödemek gerekiyor. Firmalar günde 5-6 gelin almaya gittiklerini söylüyor.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Evden gelin çıkarma 10 bin lira: Yılda 600 bin çift evleniyor
Gelin çıkarma

Sürpriz evlilik teklifi, kına gecesi organizasyonları derken şimdilerde gelin almalar mehteran ve bando takımlarıyla yapılıyor. Davullu zurnalı bu gelenek, artık saatler süren bir organizasyona dönüştü. Her yıl ortalama 600 bin çiftin evlendiği ülkemizde çeyiz alışverişi, düğünü ve ev kiralaması derken milyarlarca liralık bir ekonomi söz konusu.

YILDA 600 BİN ÇİFT EVLENİYOR

  • Fotoğrafçısı, dron çekimi, halayı, çevre süslemesi derken normalde 1 saati geçmeyen gelin çıkarma damada en az 10 bin liraya mal oluyor. Mehteran takımları için 6 bin, dron kaydına 2 bin, organizasyon firmasına 2 bin, fotoğrafçıya en az bin lira ödemek durumundasınız. İnternetteki genel bir aramayla bile hemen her şehirde onlarca kiralık mehter ve bando takımı bulabiliyorsunuz.

BANDO İÇİN 5 BİN TL

Bunların hemen hepsi düğün organizasyonları için oluşturulmuş ve bizim bildiğimiz mehteranlarla fazla ilgisi yok. Fiyatlar ise semte, süreye ve sayıya göre değişiyor. İstanbul’da bando kiralamak için fiyatlar 2 bin ila 5 bin arasında değişiyor. Ortalama 6 kişiden oluşan bir bando takımı, 1 saat boyunca gelinin evinin önünde müzik çalıyor.

YÜKSEK SEZONDA TALEBE YETİŞEMİYORLAR

  • Mehter takımlarında 30 dakikalık bir gösteri için 8 kişiden oluşan bir ekibe 2 ila 3 bin lira vermek gerekiyor. 10 kişi 4; 12 kişi ise 6 bin liradan başlıyor. Bu rakam istek listesine göre 8 bin liraya kadar çıkıyor. İnternet üzerinden bağlantı kurduğumuz organizasyon firmalarının çoğu, en erken eylül ortasına gün veriyor. Düğünler için yüksek sezon kabul edilen ağustosta kapasiteleri dolu. Şirketlerin sitelerinde bu tür etkinlikler için iş ilanlarını da görebilirsiniz. Sünnet düğünleri, kız isteme, evlilik teklifi, mağaza açılışlarının da gözdesinin bando ve mehter takımları olduğunu unutmayın. Bunlar, sorduklarımız ama siz farklı rakamlara da ulaşabilirsiniz.

Kişi başı günlük 500 TL kazanç

Konuştuğumuz firma sahipleri taleplere yetişmeye çalıştıklarını ve günlük 5-6 tane gelin almaya gittiklerini söylüyor. Piyasada kazancın yüzde 50’si organizasyon sahibi, yani işi ayarlayan kişide kalırken, kalan kısım ise grup içindekiler arasında paylaştırılıyor. Mehteran ekibinde çalışan bir kişinin günde 5’er düğünden 500 lirayı aşan kazancı söz konusu.

PARAYI ALIP KAÇANA DiKKAT

  • Sektör temsilcileri, dolandırıcılıklara karşı mutlaka bir sözleşme yapılmasını ve kurumsal firmalarla çalışılmasını tavsiye ediyor. Parayı alıp ortadan kaybolanlara ve eksik hizmet verenlere karşı vatandaşı uyarıyorlar. Gelin alma maliyetlerini görerek, haberimizi 'gelin almaaa' şeklinde okuyan damat adayları da ortadan kaybolabilir. Neticede, bu şarkılı türkülü, mehterli, mutluluk gözyaşları ile dolu duygusal piyasadan ne anlayalım diye sorarsanız: “Anladıklarınız sizi, içimizden geçenler bizi bağlar.’’

57 yıllık evliliğin sırrı: Sevgim sanki yeniden nişanlanmışız gibi
FOTOĞRAF 9
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Kelkit ilçe merkezinde yaşayan 5 çocuk sahibi İsa (79) ve Zekiye Çakır (68) çifti, evliliklerinin 57'inci senesini doldururken, sevgilerini de ilk günkü gibi koruyor.
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Evlilikleri boyunca Sevgililer Günü'nü hep birlikte geçiren çift, bu yıl da bu özel günü birbirleriyle geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.
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Zekiye Çakır'ı ilk gördüğü anda âşık olduğunu söyleyen İsa Çakır, evlenmeden önce Zekiye Çakır'ı görebilmek için ağaçların üzerine çıktığını, şiirler okuduğunu ve evlendikten sonra da her sabah uyandığında yeni nişanlanmış gibi sevgisinin taze kaldığını söyledi.
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Zekiye Çakır ise, eşinin hasta veya morali bozuk olmadığı zamanlarda kendisine günde 100 defa “seni seviyorum” dediğini ve sürekli güzel sözler söylediğini dile getirdi.
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Zekiye Çakır ile evlenebilmek için çok çile çektiğini dile getiren İsa Çakır (79), “Yaşım 18 iken eşime âşık oldum. Vermediler, çok çile çektim. En sonunda kardeşi sebep oldu ve aldım. Almanya'ya götürdüm. Daha sonra tekrar Kelkit'e geri geldim. Yaş geldi, ihtiyarlık başladı, kilometreyi doldurdum. Nasıl sevmem, ilk gördüm âşık oldum. Genç yaşlarımda, bir ceviz ağacına çıkardım evleri görünürdü, kapının önüne çıksın da göreyim diye neler çektim. Mektuplar yazdım, şiirler okudum. Eşimi bana bir süre vermediler, işi yok sigortası yok bu bakamaz diye. Yaşı da benden küçüktü. Eskiden tarlalardan pancar toplardılar, şimdiki eşim de gitti o zamanlar nişanlıyız bunun fotoğrafını çektim, orada bir kişi görmüş gitmiş haber vermiş. Annesi de demiş ki helali çeksin size ne. Bizim evliliğimiz 60 yıla dayandı, o gün bugündür elim kalkmamıştır eşime. Yoksulluk da göstermedim. Allah'ım bizi Sevgililer Günü'ne kavuştursun, ben eşimi çok seviyorum. Hala da sevgim sabahtan kalktığımda sanki yeniden nişanlanmış gibi oluyor. Her sabah namaza kalkar, kalkmadığı zaman bir şey mi oldu diye endişelenir kalkar bakarım. O da bu hizmeti, hürmeti bana yıllarca gösterdi. Paramı pulumu hep ona emanet ettim, ben hiçbir şeye karışmam, o cebime 500 TL harçlığımı koyar ben kahvehaneye gider çayımı içerim. Hiçbir şeyine karışmam, onun da yaşama hakkı var” dedi.
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<br>Eşinin kendisine hiçbir zaman yoksulluk yaşatmadığını ve kendisine günde 100 kere “seni seviyorum” dediğini ifade eden Zekiye Çakır ise “Biz evleneli 57 sene oldu, 1965'de evlendik. 5'inci ayın 18'inde evlendik hatırlıyorum ben. O gün bugündür bir aradayız. Beni 13 yaşında nişanladılar. 15 yaşında da evlendik. Cahillik vardı o zaman, kurtuluş yok gelmişim. Eskiden yöre var töre var. Ben bu adamla durmuyorum dersem korkardım. Sevdim onu. 6 tane çocuğum oldu. 60 yıl beraber yaşadık neredeyse. Bana yoksulluk ve darlık göstermedi. Kimse iğne tel bulamazdı bende çuvalla vardı. Beni istemeden çok şiirler yazdı, bizim oradaki cevize çıkıp okurdu. Şimdiki gibi evlendin sonra yüzük attım, durmuyorum olmaz. 5 senelik evliydik Almanya'ya gitti, malcılık yaptı. Beni muhtaç etmedi. 1973 yılında beni yanına aldı 3 çocukla Almanya'ya. O zaman Almanya 3 çocuktan fazla almadığı için bir çocuğumuzu burada bırakmıştım, onu özledim 1 sene geçmeden geri döndüm. 1 sene sonra bu kalktı 18 tonluk bir tren vagonu tuttu Almanya'da ne varsa koltuğa varana kadar beni Türkiye'ye getirdi 74'te. Bana güzel sözler söyler. İyi zamanlarında günde 100 kere seni seviyorum der. Ufak tefek şeyler bizde de oluyor tabi ki. Bütün Türkiye'de, bütün İslam aleminde herkese mutluluk dilerim. Ufak şeylerden birbirlerine darılmasınlar, yüzük attım ayrıldım gittim demesinler. O zaman o yuva güzelleşiyor, dallanıyor budaklanıyor” şeklinde konuştu.
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57 yıllık evliliğin sırrı: Sevgim sanki yeniden nişanlanmışız gibi
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 57 yıllık evli İsa ve Zekiye Çakır çifti, bir Sevgililer Günü'nü daha beraber geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Sevgilerinin birbirlerini ilk gördükleri andan bu yana hiç azalmadığını söyleyen Zekiye Çakır, eşinin kendisine günde 100 defa “Seni seviyorum” dediğini söyledi.
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