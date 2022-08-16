Evden gelin çıkarma 10 bin lira: Yılda 600 bin çift evleniyor

Sürpriz evlilik teklifi, kına gecesi organizasyonları derken şimdilerde gelin almalar mehteran ve bando takımlarıyla yapılıyor. Davullu zurnalı bu gelenek, artık saatler süren bir organizasyona dönüştü. Her yıl ortalama 600 bin çiftin evlendiği ülkemizde çeyiz alışverişi, düğünü ve ev kiralaması derken milyarlarca liralık bir ekonomi söz konusu.

YILDA 600 BİN ÇİFT EVLENİYOR

Fotoğrafçısı, dron çekimi, halayı, çevre süslemesi derken normalde 1 saati geçmeyen gelin çıkarma damada en az 10 bin liraya mal oluyor. Mehteran takımları için 6 bin, dron kaydına 2 bin, organizasyon firmasına 2 bin, fotoğrafçıya en az bin lira ödemek durumundasınız. İnternetteki genel bir aramayla bile hemen her şehirde onlarca kiralık mehter ve bando takımı bulabiliyorsunuz.

BANDO İÇİN 5 BİN TL

Bunların hemen hepsi düğün organizasyonları için oluşturulmuş ve bizim bildiğimiz mehteranlarla fazla ilgisi yok. Fiyatlar ise semte, süreye ve sayıya göre değişiyor. İstanbul’da bando kiralamak için fiyatlar 2 bin ila 5 bin arasında değişiyor. Ortalama 6 kişiden oluşan bir bando takımı, 1 saat boyunca gelinin evinin önünde müzik çalıyor.

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YÜKSEK SEZONDA TALEBE YETİŞEMİYORLAR

Mehter takımlarında 30 dakikalık bir gösteri için 8 kişiden oluşan bir ekibe 2 ila 3 bin lira vermek gerekiyor. 10 kişi 4; 12 kişi ise 6 bin liradan başlıyor. Bu rakam istek listesine göre 8 bin liraya kadar çıkıyor. İnternet üzerinden bağlantı kurduğumuz organizasyon firmalarının çoğu, en erken eylül ortasına gün veriyor. Düğünler için yüksek sezon kabul edilen ağustosta kapasiteleri dolu. Şirketlerin sitelerinde bu tür etkinlikler için iş ilanlarını da görebilirsiniz. Sünnet düğünleri, kız isteme, evlilik teklifi, mağaza açılışlarının da gözdesinin bando ve mehter takımları olduğunu unutmayın. Bunlar, sorduklarımız ama siz farklı rakamlara da ulaşabilirsiniz.

Kişi başı günlük 500 TL kazanç

Konuştuğumuz firma sahipleri taleplere yetişmeye çalıştıklarını ve günlük 5-6 tane gelin almaya gittiklerini söylüyor. Piyasada kazancın yüzde 50’si organizasyon sahibi, yani işi ayarlayan kişide kalırken, kalan kısım ise grup içindekiler arasında paylaştırılıyor. Mehteran ekibinde çalışan bir kişinin günde 5’er düğünden 500 lirayı aşan kazancı söz konusu.

PARAYI ALIP KAÇANA DiKKAT

Sektör temsilcileri, dolandırıcılıklara karşı mutlaka bir sözleşme yapılmasını ve kurumsal firmalarla çalışılmasını tavsiye ediyor. Parayı alıp ortadan kaybolanlara ve eksik hizmet verenlere karşı vatandaşı uyarıyorlar. Gelin alma maliyetlerini görerek, haberimizi 'gelin almaaa' şeklinde okuyan damat adayları da ortadan kaybolabilir. Neticede, bu şarkılı türkülü, mehterli, mutluluk gözyaşları ile dolu duygusal piyasadan ne anlayalım diye sorarsanız: “Anladıklarınız sizi, içimizden geçenler bizi bağlar.’’