Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Eve dönüş yolculuğu faciayla sonuçlanıyordu

Eve dönüş yolculuğu faciayla sonuçlanıyordu

23:4621/10/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'da alışverişten döndüğü sırada yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada kadın yaralandı.

Hatay’da alışveriş yapıp evine giderken motosikletin çarptığı kadın ile sürücü yaralandı. Kazanın ardından yerdeki domates dolu poşet dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre kaza, İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. 31 AVM 389 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerinde içi domates dolu poşetin ekipler tarafından kaldırıma bırakılmasıysa dikkat çekti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Hatay
#İskenderun
#Kaza
#Motosiklet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye’de konut satışları rekor kırdı: 2025’in ilk 9 ayında en fazla prim yapan 15 il belli oldu