Eve dönüş yolculuğu faciayla sonuçlanıyordu

Edinilen bilgiye göre kaza, İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. 31 AVM 389 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerinde içi domates dolu poşetin ekipler tarafından kaldırıma bırakılmasıysa dikkat çekti.