Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Evinde mini cephanelik ele geçirildi: Bahane olarak bakın ne sundu

Evinde mini cephanelik ele geçirildi: Bahane olarak bakın ne sundu

10:0928/11/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Adana
Adana

Adana'da polisin operasyon düzenlediği evde 1'i otomatik 3 ruhsatsız tabanca, mermi ve şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan Serkan Ö. (34) ile kardeşi Mehmet Ö. (32), tutuklandı. Serkan Ö.'nün, ifadesinde, "Çok hasmımız var. Silahları kendimizi korumak için bulunduruyorduk" dedi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki müstakil bir evde, çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaşınca harekete geçti.



Ekipler, operasyon düzenlediği Serkan Ö.'nün evinde arama yaptı. Gardıroba gizlenen poşette 1'i otomatik 3 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 81 mermi ele geçirildi. Serkan Ö. ile kardeşi Mehmet Ö. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Serkan Ö., sorgusunda, "Çok hasmımız var. Silahları kendimizi korumak için bulunduruyorduk" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan Ö. ile Mehmet Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer yandan ele geçirilen silahlar inceleme için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.




#Adana
#Seyhan
#silah
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret zam oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2025? Asgari ücret zam oranı Aralık ayında mı belli olacak?