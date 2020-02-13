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Antalya haberleri: Evinde rengarenk karidesler yetiştiriyor

Evinde rengarenk karidesler yetiştiriyor: En güzeli için yarışmalar düzenliyoruz

Antalya'da güvenlik görevlisi Yunus Emre Yaman (35), evine yerleştirdiği üç akvaryumda rengarenk karidesler besliyor. Boyları en fazla 2 santimetreye kadar uzayan karideslerin renkleri ise türlerine göre değişiyor. Yaman, "Türkiye'deki karideslerin yanı sıra, yurt dışından gelen tropik karidesler de var. Karides hobisinin Türkiye'ne hızla yayılması, karides sevenleri memnun ediyor. Sosyal medya üzerinden organize oluyoruz. Kendi aramızda en güzel karides fotoğrafı, en güzel karides gibi yarışmalar düzenliyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Yunus Emre Yaman
Yunus Emre Yaman

Antalya'da özel bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Yunus Emre Yaman, 8 yıl önce başladığı karides yetiştiriciliği hobisini evinde sürdürüyor. Evinde kedi, köpek, kuş ve balık gibi canlı beslemek yerine karides yetiştiriciliği yaptığını anlatan Yaman, karides hobisinin farklı ve çekici yanlarını anlattı. Karides yetiştirmenin keyifli ve heyecanlı olduğunu söyleyen Yaman, "Dünyaya geldiklerinde gözle görülmeyecek kadar küçük oluyorlar. Gün gün büyüyüp akvaryumda belirgin hale geliyorlar. Renkleri ise cezbedici" dedi.

Evinde, karides besliyor.

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Geçmişte bir dönem akvaryum balığı beslediğini belirten Yaman, karidesin birçok canlıya göre evde bakımının kolay olduğuna değindi. Yaman, "Karidesin renkleri ve üretim aşaması çok zevkli. Temiz bir canlı. Akvaryumda yaşayan balık türlerine göre çok temiz. Apartmanda oturduğum için kedi ve köpek gibi canlılarla ilgilenemedim. Zamanla karides benim için bir tutku, bir hobi oldu" diye konuştu.

Evinde, karides besliyor.

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En güzel karides yarışması

Karidesi doğada görmenin çok zor olduğunu aktaran Yaman, sözlerine şöyle devam etti:

  • "Karideslerin yetişkinleri 1.5 ila 2 santimetre arasında büyüklüğe ulaşıyor. Yavruyken gözle görmek kimi zaman mümkün olmuyor. Özel büyüteçli kameralar kullanarak gözlemliyorum. Karidesin birçok farklı türü var. Renklerine ve özelliklerine göre bu türler ayrılıyor. Akvaryumumda, Türkiye'deki karideslerin yanı sıra, yurt dışından gelen tropik karidesler de var. Karides hobisinin Türkiye'ne hızla yayılması, karides sevenleri memnun ediyor. Sosyal medya üzerinden organize oluyoruz. Kendi aramızda en güzel karides fotoğrafı, en güzel karides gibi yarışmalar düzenliyoruz.
  • Türkiye'de 8 binin üzerinde karides yetiştiricisi bulunuyor. Baktığınızda ilk göreceğiniz sürekli su içinde hareket eden rengarenk canlılar. Yeme alışkanlıkları da görünümlerine göre oldukça ilginç. Karides özel yeminin yanı sıra, yaprak, haşlanmış havuç, brokoli ve muz gibi besinleri de tüketiyorlar. Tabi ki bu canlıları balık gibi her gün beslemiyoruz. Belirli günleri ve zamanları var."
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