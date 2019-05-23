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Gündem Evinden çalınan erzaklar depodan çıktı
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GİRESUN

Evinden çalınan erzaklar depodan çıktı

Giresun kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan İranlı terörist Behrüz Düdükkaya’ya itirafları sonrası 1 sığınak ve 4 depo bulundu. Depolarda 2 yıl önce Trabzon Maçka’da şehit edilen Eren Bülbül’ün evinden çalınan erzakların da yer aldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit Eren Bülbül
Şehit Eren Bülbül

Giresun’un Espiye ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan İranlı “Kawa” kod adlı terörist Behrüz Düdükkanlu’nun itirafları sonrası bölgedeki çalışmalar sürüyor. Düdükkaya önce Giresun’un kırsal kesimindeki bazı arazilerde yer gösterdi. Bölgede yapılan aramalarda bazı sığınak ve depolar tespit edildi. Güvenlik güçleri tarafından teröristin Espiye ve Doğankent’te gösterdiği ve içinde silah, patlayıcı madde, erzak ve yaşam malzemesinin olduğu 2 sığınak ile 5 depo bulunarak imha edildi.

Depolarda teröristlerin şehit Eren Bülbül’ün evinden çaldıkları gıda malzemeleri de çıktı.

SİLAHI DA İNCELENİYOR

Teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda Maçka’da da sığınaklar bulundu. Maçka’da bulunan sığınaklardaki yaşam malzemeleri arasından teröristlerin şehit Eren Bülbül’ün evinden çaldıkları gıda malzemeleri de çıktı. Güvenlik güçleri, İranlı teröristin silahını teslim olduğu Espiye ilçesi Seydi köyü yaylası yakınlarında bulmuştu. Güvenlik güçleri, İranlı teröristin silahını teslim olduğu Espiye ilçesi Seydi köyü yaylası yakınlarında bulmuştu.

EREN’İN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYA DA KATILMIŞ!

Düdükkaya’nın içerisinde 2 yıl önce Trabzon’un Maçka ilçesinde Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’in şehit olduğu saldırının da yer aldığı, örgütün bölgede son 5 yıllık tüm silahlı eylemlerinde yer aldığı belirlendi.

  • Aras da yakalandı
  • Aras Aslan
  • İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride yer alan “Aras Faraşin” kod adlı PKK’lı terörist Aras Aslan Giresun’un Güce ilçesinde yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, ilçe kırsalında arama tarama faaliyeti sırasında, bölücü terör örgütü üyesiyle karşılaşıldı. Güvenlik güçlerince yakalanan örgüt üyesinin yapılan ilk sorgusunda “Aras Faraşin” kod adlı Aras Aslan olduğu ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride yer aldığı belirlendi. Geçtiğimiz cuma günü yine aynı bölgede İran uyruklu Kawa kod adlı PKK’lı Behrüz Düdükkanlı, güvenlik güçlerine teslim olmuştu. Aras Aslan’ın yakalanmasıyla Doğu Karadeniz, PKK’lı unsurlardan temizlenmiş oldu.

Tabuta Sığmayanlar: Şehit Eren Bülbül (15. Bölüm)
OYNAT 07:45
Tabuta Sığmayanlar: Şehit Eren Bülbül (15. Bölüm)
Tabuta Sığmayanlar özel bölümünde; 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da Astsubay Ferhat Gedik'le beraber şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün aziz hatırasını yâd ediyoruz.

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