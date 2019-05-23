Evinden çalınan erzaklar depodan çıktı

Giresun’un Espiye ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan İranlı “Kawa” kod adlı terörist Behrüz Düdükkanlu’nun itirafları sonrası bölgedeki çalışmalar sürüyor. Düdükkaya önce Giresun’un kırsal kesimindeki bazı arazilerde yer gösterdi. Bölgede yapılan aramalarda bazı sığınak ve depolar tespit edildi. Güvenlik güçleri tarafından teröristin Espiye ve Doğankent’te gösterdiği ve içinde silah, patlayıcı madde, erzak ve yaşam malzemesinin olduğu 2 sığınak ile 5 depo bulunarak imha edildi.

Depolarda teröristlerin şehit Eren Bülbül’ün evinden çaldıkları gıda malzemeleri de çıktı.

SİLAHI DA İNCELENİYOR

Teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda Maçka’da da sığınaklar bulundu. Maçka’da bulunan sığınaklardaki yaşam malzemeleri arasından teröristlerin şehit Eren Bülbül’ün evinden çaldıkları gıda malzemeleri de çıktı. Güvenlik güçleri, İranlı teröristin silahını teslim olduğu Espiye ilçesi Seydi köyü yaylası yakınlarında bulmuştu. Güvenlik güçleri, İranlı teröristin silahını teslim olduğu Espiye ilçesi Seydi köyü yaylası yakınlarında bulmuştu.

EREN’İN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYA DA KATILMIŞ!

Düdükkaya’nın içerisinde 2 yıl önce Trabzon’un Maçka ilçesinde Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’in şehit olduğu saldırının da yer aldığı, örgütün bölgede son 5 yıllık tüm silahlı eylemlerinde yer aldığı belirlendi.