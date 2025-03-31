Evlada acı veda!

Sapanca Gölü’nde kullandığı kanonun alabora olması sonucu boğulan Kağan Ege Baran (15) son yolculuğuna uğurlandı. Oğluna karşı son görevini yerine getiren babanın o anları yürekleri sızlattı. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan eğitmen S.K. adliyeye sevk edildi.
Sakarya’nın Serdivan ilçesinden Sapanca Gölü’ne antrenman için açılan sporcuların yer aldığı kanonun şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu boğulan Kağan Ege Baran toprağa verildi. 28 Mart’ta Sapanca Gölü’ne açılan 1’i eğitmen toplam 8 kişinin bulunduğu kano, şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
CESEDİ UZAKTA BULUNDU
Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, göle düşen 7 kişiyi kurtardı, 15 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatmıştı. 29 Mart sabahı erken saatlerinde bölgeye gelen ekipler, arama çalışmasına başladı. Çevre illerden gelen polis ve dalgıç polisleri, AFAD, itfaiye, jandarma, JAK ile STK’lar olmak üzere toplam 110 kişilik ekip, gölde kaybolan Baran’ı 4 dron, 2 sonar cihazı, 11 bot, 1 arama helikopteriyle adeta didik didik aradı. Yapılan çalışmalar neticesinde Baran’ın alabora olan kanosu bulundu. Devam eden çalışmalar neticesinde gencin cansız bedeni, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından kıyıdan bir buçuk kilometre açıkta bulundu.
YÜREKLER SIZLADI
Baran’ın cansız bedeni, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde bulunan otopsi merkezine sevk edildi. Hastane işlemleri sonrasında dün ailesine teslim edilen Baran’ın cansız bedeni, Adapazarı ilçesi Papuçcular Mahallesi Kavaklı Camii’ne getirildi. Baran, öğle ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Arifiye ilçesi Hanlı Mahalle Mezarlığı’na defnedildi. Son görevini yerine getiren baba Baran’ın oğlunun tabutunu sevdiği anlar yürekleri sızlattı.
EĞİTMENE GÖZALTI
Kağan Ege Baran’ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde olay günü 7 sporcuyla birlikte göle açılan eğitmen S.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen eğitmenin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.