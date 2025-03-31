Evlada acı veda!

Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, göle düşen 7 kişiyi kurtardı, 15 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatmıştı. 29 Mart sabahı erken saatlerinde bölgeye gelen ekipler, arama çalışmasına başladı. Çevre illerden gelen polis ve dalgıç polisleri, AFAD, itfaiye, jandarma, JAK ile STK’lar olmak üzere toplam 110 kişilik ekip, gölde kaybolan Baran’ı 4 dron, 2 sonar cihazı, 11 bot, 1 arama helikopteriyle adeta didik didik aradı. Yapılan çalışmalar neticesinde Baran’ın alabora olan kanosu bulundu. Devam eden çalışmalar neticesinde gencin cansız bedeni, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından kıyıdan bir buçuk kilometre açıkta bulundu.