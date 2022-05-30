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DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki anne: Tek çocuk kalmayana kadar eylemimizi sürdüreceğiz

Diyarbakır'da, yedi yıl önce 22 yaşındayken kaçırılan oğlu Mehmet için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan İmmihan Nilifırka, "Çocuklarımızı ve evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Eylemin ilk gününden bu yana mücadelemizi devam ettirdik. Tek çocuk kalmayana kadar eylemimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Evlat nöbetindeki anne: Tek çocuk kalmayana kadar eylemimizi sürdüreceğiz
Evlat nöbetindeki anne: Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı.

301 ailenin dönüşümlü olarak bin bir gündür sürdürdüğü eylemde, şu ana kadar 35 aile çocuğuna kavuştu. Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken, 2015'te 22 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için oturma eylemi yapan İmmihan Nilifırka, "Çocuklarımızı ve evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Eylemin ilk gününden bu yana mücadelemizi devam ettirdik. Tek çocuk kalmayana kadar eylemimizi sürdüreceğiz. Ciğerimi kopardılar. Oğlumu versinler artık. Evlatlarımızın üzerinden siyaset yapmasınlar. Çocuklarımızı dağda taşlara ve mağaralara mahkum etmişler. Çocuklarımızı bize versinler" diye konuştu.

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