Gündem Evlat nöbetindeki anneden kızına Hasret canıma tak etti teslim ol
DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki anneden kızına: Hasret canıma tak etti teslim ol

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 634'üncü günde de sürüyor. 7 yıl önce, 16 yaşındayken, kaçırılan kızı Aysun için evlat nöbetine devam eden Aydan Aslan, can parçasının kendisinden koparıldığını belirterek, "Kızım, gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Arkadaşlarına da söyle, birbirinizden güç alın, gelin. Artık yeter, bu hasret canıma tak etti" dedi.

Haber Merkezi DHA
Evlat nöbetindeki anneden kızına: Hasret canıma tak etti teslim ol
HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan annelerden sadece biri.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos’ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı.

  • Hacire Akar’ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 634 gündür devam eden eyleme katılan aile sayısı, 226'ya ulaştı. Eylem süresince Hacire Akar'ın yanı sıra evlat hasreti çeken 24 aile daha çocuklarına kavuştu.

Diyarbakır annelerinin 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı: Evlatlarımızı teslim etsinler
GÜNDEM
Diyarbakır annelerinin 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı: Evlatlarımızı teslim etsinler

'EVLATLARIMIZI ALMADAN KALKMAYACAĞIZ'

Diyarbakır'da 7 yıl önce, 16 yaşındayken, kaçırılan kızı Aysun için oturma eylemini sürdüren Aydan Arslan, HDP'nin çocuğunu kendisinden ayırdığını ve evlatlarını alana kadar vazgeçmeyeceklerini dile getirerek, şunları söyledi:

  • "7 yıldır kuzumu benden ayırdılar. Ben kuzumu istiyorum, yavrumu istiyorum, ilk göz ağrımı istiyorum HDP'den. HDP bizim canımızı çok yaktı, can parçamı aldılar benden. Bu analar, bu babalar gözyaşı döküyor, Allah onların da gözyaşını döktürsün. Biz evlatlarımızı HDP'den istiyoruz, evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız. Aysun, eğer beni görüyorsan beni duyuyorsan gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Arkadaşlarına da söyle, birbirinizden güç alın, gelin. Artık yeter, bu hasret bitsin, bu hasret canıma tak etti."

Diyarbakır anneleri 500 gündür evlatları için nöbette
FOTOĞRAF 13
Title
Diyarbakır'da anne Hacire Akar, oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek, HDP İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta evladına kavuştu.
Title
Hacire Akar'ın oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan diğer ailelere de örnek oldu. Akar'ın mücadelesi ile umutları artan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine katılım günden güne artarak, 188'e ulaştı.
Title
Aileler, yaz kış, yağmur çamur demeden eylemlerini sürdürdü. Anneler, kimi zaman da oturma eylemine eşleriyle nöbetleşe devam etti. Anneler nöbetteyken babalar evdeki çocuklarına hem babalık hem annelik yaptı.
Title
Annelerden bazıları küçük çocuklarıyla katıldığı eylemi zor şartlar altında sürdürdü, yorgunluktan bazen kaldırımda uyudu, kimi zaman da baygınlık geçirdi. Aileler, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını döneminde bile gerekli tedbirleri alıp, eylemlerinden vazgeçmedi. Evladına kavuşan her bir aile eylem yapan anne ve babalara sevinç ile hüznü bir arada yaşattı. Aileler, terör örgütünden kaçıp gelen her evlat için kendi çocuğuymuş gibi sevinirken, yüreği evlat hasretiyle yanan anneler kimi zaman da duygulandı, gözyaşı döktü.
Title
Evladına kavuşan aileler zaman zaman HDP il binası önüne gelerek oturma eylemine katılarak annelere destek verdi. Annelerin kararlı duruşu, HDP'ye kepenk indirtti. Ailelerin acılarıyla yüzleşmek istemeyen HDP'liler, çareyi bir süre kepenkleri kapatmakta buldu. Terör örgütü, aileleri eylemlerinden vazgeçirmek için her yolu denedi. HDP il binasına gelen bazı partililerin hakaretlerine uğrayan Diyarbakır anneleri, evlerine giderken veya çarşıda dolaşırken tehditlere maruz kaldı.
Title
Terör örgütü, kendine müzahir yayın organlarında da açık açık tehdit ettiği ailelerin haklı mücadelesini itibarsızlaştırma yoluna gitti. Kimi ailelerin yıllardır sesini bile duymadıkları çocuklarının örgüte müzahir yayın organlarında röportajlarını yayımlayarak oturma eyleminin sonlandırılması istendi. Çocuklarının konuşmasını gözyaşlarıyla izleyen aileler, terör örgütüne tepki gösterdi. Aileler, yaşadıkları zor sürece rağmen eylemlerine kararlılıkla devam etti, ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdürdü.
Title
Tek arzuları terör örgütünün kendilerinden kopardığı evlatlarına kavuşmak olan ailelerin sesini tüm Türkiye duydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini her zaman ifade ettiği Diyarbakır annelerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky ve büyükelçilerin yanı sıra siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar, sporcu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kanaat önderi, din adamı, şehit ailesi, gazi, esnaf, muhtar, öğretmen ve gurbetçiler olmak üzere toplumun her kesiminden binlerce kişi ziyaret etti.
Title
Dağa kaçırılan kızı Ceylan için Bursa'dan gelerek evlat nöbetine katılan Türkan Mutlu, AA muhabirine, evlatlarını istediklerini söyledi. Kızının 7 yıldır hayatının, hayallerinin ve özgürlüğünün elinden alındığını belirten Mutlu, kaçırılmasaydı ülkesinde öğretmen olarak hizmet vereceğini ifade etti. Mutlu, kızını almadan HDP il binası önünde ayrılmayacağını dile getirerek, 7 senedir PKK ile savaşıyorum. İnşallah ölmeyeceğim, PKK'dan evladımı alacağım. Yıllardır PKK annelerin ciğerini yaktı. Onlardan biri de benim. dedi.
Title
Eylemin ilk gününden bu yana nöbeti sürdüren anne Songül Altıntaş da oğlunun 6 yıl önce vatani görevini yaparken birliğine teslim olmak için gittiği sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirtti. Hacire Akar'ın evladına kavuşmasının kendilerine umut olduğunu aktaran Altıntaş, eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.
Title
Altıntaş, Sonuna kadar, tek bir çocuk dağda kalmayana kadar buradayız. Kürtlerin PKK'dan kurtulmasının tek çaresi budur. HDP, Türkiye'nin, Kürtlerin partisi olsaydı bugün benim yanımda olurdu. Oğlu Yavuz için oturma eylemini sürdüren anne Sevgi Çağmar ise 6 yıldır evladının sesini duymadığını, ondan haber alamadığını kaydetti.
Title
Oturma eylemini ilk başlatan ailelerden Zekiye Bozdağ, 30 Ağustos 2019'da dağa kaçırılan kardeşi Süleyman için oturma eylemine annesi, babası ve diğer kardeşleriyle başladıklarını hatırlattı. Bozdağ, 500 sene de geçse biz beklemeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı ya alacağız ya alacağız. diye konuştu.
Title
Kardeşine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Bozdağ, Benim için değil, annem için gel, teslim ol. O çok üzülüyor, çok ağlıyor. Her gün gözü yolda, gözü yaşlı seni bekliyor. Eylem sayesinde 22 aile evladına kavuştu. Çok mutlu olduk. İnşallah darısı bütün ailelerin başına biz de o sevinci yaşarız.sözlerine yer verdi.
Title
Diyarbakır anneleri 500 gündür evlatları için nöbette
Anne Hacire Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi ile oğlunu terörün pençesinden kurtarmasının ardından aynı kaderi paylaşan ailelerin başlattığı evlat nöbeti, 500 gündür sürüyor. Evladına kavuşacağın günü bekleyen annelerden Türkan Mutlu, "7 senedir PKK ile savaşıyorum. PKK'dan evladımı alacağım" dedi. Abla Zekiye Bozdağ ise "500 sene de geçse beklemeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı ya alacağız ya alacağız" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Sürücülerin korkulurüyası sona erecek

Sürücülerin korkulu
rüyası sona erecek

1,5 saatlik mesafe 25 dakikaya kadar inecek.
Kuvvetli yağış uyarısı

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden 4 bölgeyi uyardı.
Taksim Camii açılıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa katılmak üzere Taksim Camii'nde.

​Yerlisi üretilince indirim dahi teklif ettiler.

​Özellikle üç büyükşehirde ciddi talep var.

​Merkez Bankası'ndan finansal istikrar raporu

​Son kez uzatılmıştı: Uygulama 30 Haziran'da başlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.