Evlat nöbetindeki anneden kızına: Hasret canıma tak etti teslim ol

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos’ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı.

Hacire Akar’ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 634 gündür devam eden eyleme katılan aile sayısı, 226'ya ulaştı. Eylem süresince Hacire Akar'ın yanı sıra evlat hasreti çeken 24 aile daha çocuklarına kavuştu.

'EVLATLARIMIZI ALMADAN KALKMAYACAĞIZ'

Diyarbakır'da 7 yıl önce, 16 yaşındayken, kaçırılan kızı Aysun için oturma eylemini sürdüren Aydan Arslan, HDP'nin çocuğunu kendisinden ayırdığını ve evlatlarını alana kadar vazgeçmeyeceklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"7 yıldır kuzumu benden ayırdılar. Ben kuzumu istiyorum, yavrumu istiyorum, ilk göz ağrımı istiyorum HDP'den. HDP bizim canımızı çok yaktı, can parçamı aldılar benden. Bu analar, bu babalar gözyaşı döküyor, Allah onların da gözyaşını döktürsün. Biz evlatlarımızı HDP'den istiyoruz, evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız. Aysun, eğer beni görüyorsan beni duyuyorsan gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Arkadaşlarına da söyle, birbirinizden güç alın, gelin. Artık yeter, bu hasret bitsin, bu hasret canıma tak etti."