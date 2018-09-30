Gündem Evlendikten 1 ay sonra şehit oldu
SAKARYA

Irak'ta şehit düşen Uzman Çavuş Ömer Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Evlendikten 1 ay sonra şehit oldu

Kuzey Irak'ta görevi sırasında arama tarama sonucu mayının patlamasıyla şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir, memleketi Sakarya'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Özdemir’in babasının vefat ettiği ve kendisinin de bir ay önce evlendiği öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
Son yolculuğuna uğurlanan şehidimizin 1 ay önce evlendiği öğrenildi.
Son yolculuğuna uğurlanan şehidimizin 1 ay önce evlendiği öğrenildi.

Hakkari’de bulunan birlikte görevli olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir, Kuzey Irak’ta yapılan arama tarama faaliyeti sırasında mayının patlaması sonucu şehit olmuştu.

Sakaryalı olduğu öğrenilen Özdemir’in Hendek ilçesine bağlı Aktefek Mahallesi'ndeki evine ateş düştü. Sakarya’ya gönderilen şehit Özdemir'in naaşı, evinin önünde helallik alınmasının ardından Aktefek Karadere Camisi'ne getirildi.

Eşi gözyaşlarına boğuldu

Öğle namazını müteakip kılınan cenazeye; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kara Kuvvetleri Komutanlığını temsilen İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mehmet Salih Akay, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve sevenleri katıldı.

  • Şehit Uzman Çavuş Ömer Özdemir cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildi. Öte yandan, şehit Özdemir’in babasının vefat ettiği ve kendisinin de bir ay önce evlendiği öğrenildi. Cenazede şehit eşi gözyaşlarına boğulurken, askeri görevlilerin aileyi bir an olsun yalnız bırakmadığı görüldü.

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