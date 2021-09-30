Gündem Evlerini kaçak silah atölyesine çeviren 9 şüpheliye gözaltı
ESKİŞEHİR

Evlerini kaçak silah atölyesine çeviren 9 şüpheliye gözaltı

Eskişehir'de evlerinin bir bölümünü atölyeye çevirerek yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Evlerini kaçak silah atölyesine çeviren 9 şüpheliye gözaltı
Evlerini kaçak silah atölyesine çeviren 9 şüpheliye gözaltı

Eskişehir'de evlerinin bir bölümünü atölyeye çevirerek yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, evin bir bölümünü atölyeye çevirerek silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Savcılık talimatıyla bir süre izlenen 9 şüpheli, adresleri tespit edilerek eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 13 tabanca, 31 şarjör, 11 tabanca gövdesi, 11 tabanca sürgüsü, 6 tabanca namlusu, 88 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, polis frekansı dinlenebilen el telsizi, 144 gram metamfetamin, saksılar içerisine ekili vaziyette kenevir maddesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 9 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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