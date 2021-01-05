Evlilik öncesi tarama yapılacak

Raporda dikkat çeken başlıklar şöyle: SMA dernekleri, ilacın uygulandığı merkezlerin sayısının artırılmasını, ilacın fiyatı ve hasta sayısı ile ilgili spekülasyonların sona ermesini talep ediyor. SMA hastalıklı çocuk doğum oranını düşürmek için Evlilik öncesi çiftlere “Preimplantasyon genetik tarama testi” yapılması isteniyor. Hastalar ve hasta dernekleri tarafından, hastaların tedavi, ilaç ve tıbbi malzemeye erişim koşullarının iyileştirilmesi öneriliyor. “Nadir Hastalıklar Prevelansı Türkiye Coğrafi Haritası” oluşturularak, var olan nadir hastalıkların bölgesel dağılımı ve sıklığı saptanarak, önleyici sağlık hizmetleri geliştirilmeli. İlaçların ruhsat, fiyat ve geri ödemesi aşamasında süreçlerin yönetimi için TİTCK ve SGK bünyesinde özelleşmiş birimler oluşturulması isteniyor. Aile hekimlerinin hasta takiplerinde aktif rol almaları öneriliyor.

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OYNAT 02:43 Ömer Çelik'ten SMA hastalarıyla ilgili açıklama: Bahsedilen paranın yüzlerce katı çocuklarımız için harcanmıştır AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası açıklamalarda bulundu. SMA hastaları ile ilgili açıklama yapan Çelik, 'SMA hastası evlatlarımızın tedavisi konusunda Türkiye kadar kaynak aktaran yoktur. Bahsedilen paranın yüzlerce katı çocuklarımız için harcanmıştır. Uygulanan tedavilerin hepsi onaylanan tedavilerdir. Türkiye'de 1500 evladımızın hepsi tedaviden yararlanıyor' dedi. BiP'te paylaş

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