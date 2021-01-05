Gündem Evlilik öncesi tarama yapılacak
ANKARA

Evlilik öncesi tarama yapılacak

SMA gibi nadir görülen hastalıkları araştırmak üzere kurulan TBMM komisyonu öneriler hazırladı. Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamlayarak raporunu TBMM Başkanlığına sundu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Raporda dikkat çeken başlıklar şöyle: SMA dernekleri, ilacın uygulandığı merkezlerin sayısının artırılmasını, ilacın fiyatı ve hasta sayısı ile ilgili spekülasyonların sona ermesini talep ediyor. SMA hastalıklı çocuk doğum oranını düşürmek için Evlilik öncesi çiftlere “Preimplantasyon genetik tarama testi” yapılması isteniyor. Hastalar ve hasta dernekleri tarafından, hastaların tedavi, ilaç ve tıbbi malzemeye erişim koşullarının iyileştirilmesi öneriliyor. “Nadir Hastalıklar Prevelansı Türkiye Coğrafi Haritası” oluşturularak, var olan nadir hastalıkların bölgesel dağılımı ve sıklığı saptanarak, önleyici sağlık hizmetleri geliştirilmeli. İlaçların ruhsat, fiyat ve geri ödemesi aşamasında süreçlerin yönetimi için TİTCK ve SGK bünyesinde özelleşmiş birimler oluşturulması isteniyor. Aile hekimlerinin hasta takiplerinde aktif rol almaları öneriliyor.

Ömer Çelik'ten SMA hastalarıyla ilgili açıklama: Bahsedilen paranın yüzlerce katı çocuklarımız için harcanmıştır
OYNAT 02:43
Ömer Çelik'ten SMA hastalarıyla ilgili açıklama: Bahsedilen paranın yüzlerce katı çocuklarımız için harcanmıştır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası açıklamalarda bulundu. SMA hastaları ile ilgili açıklama yapan Çelik, 'SMA hastası evlatlarımızın tedavisi konusunda Türkiye kadar kaynak aktaran yoktur. Bahsedilen paranın yüzlerce katı çocuklarımız için harcanmıştır. Uygulanan tedavilerin hepsi onaylanan tedavilerdir. Türkiye'de 1500 evladımızın hepsi tedaviden yararlanıyor' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA hastaları ile ilgili açıklama: Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz
GÜNDEM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA hastaları ile ilgili açıklama: Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz
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