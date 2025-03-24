Eylemlerde taşkınlık çıkaran provakatörlere operasyon: 71 gözaltı

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ettiği tespit edilen 99 kişinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için düzenlenen operasyonlarda 71 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.