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Eylemlerde taşkınlık çıkaran provakatörlere operasyon: 71 gözaltı

Eylemlerde taşkınlık çıkaran provakatörlere operasyon: 71 gözaltı

12:3624/03/2025, Pazartesi
DHA
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Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Saraçhane'de toplanarak izinsiz gösteri yapan ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayarak taşkınlık çıkaran eylemcilere operasyon düzenlendi.

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ettiği tespit edilen 99 kişinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için düzenlenen operasyonlarda 71 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.








#İstanbul
#Saraçhane
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