EYT düzenlemesi teklifi Meclis'te: AK Partili milletvekillerin imzasına açıldı

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi AK Parti'de milletvekillerinin imzasına açıldı. İmzalar tamamlandıktan sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Şubat ayında bu sürecin tamamlanması bekleniyor. Şubat ayı içinde önce Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçecek. Ardından Genel Kurul'dan geçecek. 1 Mart itibariyle de EYT'liler maaşlarını alabilecek.

STAJ VE ÇIRAKLIK SÜRELERİ DAHİL OLACAK MI?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Şu anda yok gibi görünüyor. Sunumu aldığınızda ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunu görüyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli bir düzenleme, sadece bugün için değil Türkiye’nin 40-50 yılına etkisi olacak bir düzenleme yapıyoruz. Gönül ister ki mümkün olduğunda bu alanı genişletelim. 1999 yapıyorsunuz bir günde kaçırdım diyen var. 2000 ile ilgili EYT kampanyası başlatanlar var.

O yüzden bu dengeyi çok iyi tutmamız lazım. Devlet dediğimiz şey biziz. Hepimiz ortak bütçesi bu, önce elzem olanları yapmamız lazım."

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) nedir sorusu, 2022 yılından bu yana Türkiye gündeminin en sıcak başlıklarından bir tanesi haline gelidgeldi. EYT sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihi öncesinde olan kişileri kapsayacak. Yasal düzenleme sonrasında EYT yasasından faydalanacak vatandaş sayısının 2 milyon 200 bin civarında olacağı belirtiliyor.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Meclis grubunda çalışmaları süren yasa tasarısının, önce komisyona gelip, ardından Meclis’te görüşülmesi bekleniyor.

EYT'LİLER İLK MAAŞINI NE ZAMAN ALACAK?

EYT'ye ilişkin kanun teklifinin Şubat ayı içerisinde TBMM'ye geleceğini söyleyen AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "EYT'li kardeşlerimizin Mart ayında maaşlarını almalarına dönük takvimi gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

EYT'LİLER NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Emekli aylıkları prim gün sayısı ve çalışma süresine göre değişiklik gösteriyor. Burada 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası çalışma sürelerine göre farklı seviyeler söz konusu e -Devlet'te “Ne kadar emekli aylığı alırım” şeklinde yapılan sorgulamalarda çıkan seviye bağlanacak aylığa yakın seviye olarak gösteriliyor.

Öncelikle yasanın yürürlüğe girmesi beklenecek. Yasanın yürürlüğe girdiği ay emeklilik dilekçesi verenlerin ilk maaşı, dilekçeyi takip eden ayın birinci günün­den geçerli olarak ödenecek.

EYT BAŞVURU ŞARTLARI

Emeklilik için prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartı bulunuyor. EYT'liler ilk iki şartı yerine getirmişlerse veya getirdiklerinde yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler.

Bu SSK'lılar için 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi. BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'nda kadınlarda 20 tam yıl (7200 prim günü), erkeklerde 25 tam yıl (9000 prim günü).



