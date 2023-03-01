TBMM (Arşiv)
Meclis Genel Kurulu’nda, milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi görüşüldü. 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik imkanı sunan düzenleme, 395 kabul oyuyla TBMM’den geçti.
"24 yıllık sorun artık çözüldü"
8 Eylül 1999 öncesini kapsıyor
EYT teklifi ile 8 Eylül 1999’da ve bu tarihten önce çalışmaya başlayanlar emeklilik hakkı kazanıyor. Düzenleme, EYT’lilere geçmişe dönük askerlik ve doğum gibi borçlanma imkanı da sağlıyor.
Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için işverene yüzde 5 destek primi verilecek. Kamuda kadroya geçen eski taşeronları da yakından ilgilendiren düzenlemeye göre bunların zorunlu emekli olma durumu sona erdiriliyor.