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EYT yasası Meclis'ten geçti

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda 395 oyla kabul edildi. Düzenlemenin yasalaşmasıyla, bu yıl 2 milyon 250 bin kişi mevcut mevzuata göre yürürlükte olan prim gün sayısı ve çalışma süresi dikkate alınarak emekli olabilme hakkı kazandı.

00:32 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TBMM (Arşiv)

TBMM (Arşiv)

Meclis Genel Kurulu’nda, milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi görüşüldü. 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik imkanı sunan düzenleme, 395 kabul oyuyla TBMM’den geçti.

"24 yıllık sorun artık çözüldü"

Teklifin kabul edilmesinin ardında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından bir açıklamada bulundu. Bakan Bilgin,
"Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun"
dedi.

8 Eylül 1999 öncesini kapsıyor

EYT teklifi ile 8 Eylül 1999’da ve bu tarihten önce çalışmaya başlayanlar emeklilik hakkı kazanıyor. Düzenleme, EYT’lilere geçmişe dönük askerlik ve doğum gibi borçlanma imkanı da sağlıyor.


Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için işverene yüzde 5 destek primi verilecek. Kamuda kadroya geçen eski taşeronları da yakından ilgilendiren düzenlemeye göre bunların zorunlu emekli olma durumu sona erdiriliyor.


EYT'den emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar
EYT'den emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar

EYT e-Devlet başvuru sorgulaması yaş şartı olmaksızın emekli olacak yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın gündeminde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemede yaş sınırının olmadığını şartları yerine getirenlerin emekli olacağını açıklamasının ardından, gözler Meclis'e çevrilmişti. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Meclis'te görüşülememişti. Bugün saat 15.00’da toplanacak TBMM Genel Kurulu öncelikli olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini görüşecek. EYT başvurusu e devlet üzerinden yapılacak. Peki e-Devlet EYT başvuru nasıl yapılır? İşte adım adım e- Devlet emeklilik başvurusu.


#EYT
#TBMM
#Yasa
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