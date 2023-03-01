Meclis Genel Kurulu’nda, milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi görüşüldü. 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik imkanı sunan düzenleme, 395 kabul oyuyla TBMM’den geçti.

Teklifin kabul edilmesinin ardında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından bir açıklamada bulundu. Bakan Bilgin,

Teklifin kabul edilmesinin ardında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından bir açıklamada bulundu. Bakan Bilgin,

EYT teklifi ile 8 Eylül 1999’da ve bu tarihten önce çalışmaya başlayanlar emeklilik hakkı kazanıyor. Düzenleme, EYT’lilere geçmişe dönük askerlik ve doğum gibi borçlanma imkanı da sağlıyor.